Valencia vs Barcelona resultado| Azulgranas, con Lamine Yamal al frente, suben con goleada al liderato de LaLiga

El equipo catalán aprovechó el traspié que dio el Real Madrid el viernes pasado y ascendió a la cima.

España/El Barcelona goleó 5-0 en el campo del Valencia este domingo, en la cuarta fecha de LaLiga que lidera en solitario tras esta victoria con doblete de Lamine Yamal y debut de Gabriel Jesus como azulgrana.

El equipo azulgrana mantiene su pleno de victorias en cuatro partidos ligueros con los goles de Lamine Yamal (6' y 84'), Fermín López (22'), Raphinha (50') y Pedri (78').

Vigente campeón liguero, el Barcelona lidera en solitario el campeonato con tres puntos de ventaja sobre Real Madrid y Betis.

"Ha sido un partido fantástico, hemos controlado desde el principio y es lo que quiero ver", dijo el técnico del Barça, Hansi Flick, a Movistar+, tras el partido.

Te puede interesar: Gabriel Jesus| Barcelona encuentra la alternativa al no poder fichar a Julián Álvarez

Lamine Yamal, que había sembrado la duda tras entrenar al margen el sábado por un golpe, fue finalmente titular y uno de los hombres más peligrosos del Barça.

El joven campeón del mundo abrió pronto el marcador al recibir un balón bombeado al área para elevarlo por encima de la salida del portero Stole Dimitrievski (6').

Lamine repetiría en la segunda parte rematando otro balón filtrado (84'), además de ver como se le anuló otro tanto más por un fuera de juego milimétrico.

Lamine ha despejado las dudas que había generado un gris inicio de curso yendo de menos a más a las puertas de recibir el miércoles al Feyenoord en la Champions.

- Dominio azulgrana -

El Barcelona fue el dominador absoluto del juego en un estadio de Mestalla crispado, con la afición del Valencia protestando contra el dueño del club, Peter Lim.

Los azulgrana aumentaron la cuenta cuando Fermín López aprovechó un balón atrás en el área de Anthony Gordon para marcar pegado al palo (22'), antes de estrellar otro tiro en el poste (40').

El Valencia apenas logró dar algún susto al contraataque aprovechando algún error de la defensa azulgrana como el que dejó a Danjuma mano a mano con el portero Joan García, al que no pudo superar (32').

El equipo valencianista no pudo hacer más que defenderse con la buena actuación de su portero Dimitrievski, que evitó que la cuenta fuera aún mayor de lo que fue.

Te puedes interesar: LPF resultados| Plaza Amador golea a Herrera FC y se consolida en el Torneo Apertura 2026

El Barça remató el partido al inicio de la segunda parte cuando Raphinha no tuvo más que empujar a puerta vacía un balón centrado por Fermín (50').

El brasileño, usado como referencia en ataque por el técnico Hansi Flick, anotó su sexto tanto en cuatro partidos, que lo sitúan en cabeza de la tabla de goleadores ligueros por delante del delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello (5).

El tanto fue el mazazo definitivo para el Valencia que poco después vio como Pedri hacia el 4-0 (78'), antes de dejar su puesto a Gabriel Jesus (81').

El último fichaje del Barça en este mercado estival, tras el intento fallido por Julián Álvarez, tuvo sus primeros minutos con su nuevo equipo aunque no pudo marcar.

El Barcelona sigue imparable en este inicio de temporada a las puertas de estrenarse el miércoles en la Champions, mientras el valencia sigue hundido en los puestos de descenso a Segunda División.