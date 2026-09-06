Béisbol U23 2026 serie final - juego 3 resultado| Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste: occidentales se acercan al título

El duelo por el título del torneo nacional u23 se reanudó en La Chorrera.

Panamá/Chiriquí Occidente se coloca a un triunfo del título en el III Campeonato Nacional de Béisbol U23 tras vencer a Panamá Oeste, por 10 carreras a 5, en el tercer juego de la serie final del certamen que se realizó el sábado 5 de septiembre en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Cuatro carreras en la parte alta del noveno episodio, le aseguraron a los occidentales su segunda victoria de la serie que está pactada al ganador de tres de un límite de cinco partidos.

Jonathan Guerra fue el lanzador ganador tras permitir dos imparables y dos carreras, dio un ponche y tres bases por bolas en dos entradas y dos tercios.

Carlos Dias se quedó con la derrota al tolerar nueve incogibles y cinco anotaciones en cinco entradas.

Jael Escobar conectó tres hits en cinco turnos, anotó una carrera y empujó dos por Chiriquí Occidente. Amador Rojas de 4-2 con tres impulsadas y Erick Barría de 4-2 con dos anotadas.

Por Panamá Oeste, Jay Wood de 4-3 con una carrera remolcada. Juan Caballero de 5-2 con una anotada y una empujada y Yeremy Sánchez de 3-1 con una anotada y dos impulsadas.

Ambos equipos volverán este domingo al terreno del estadio Mariano Rivera para la disputa del cuarto partido que está programado para iniciar a las 7:00 p.m.

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Premiación

Antes de que el juego comenzara, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) premió a los peloteros sobresalientes del certamen.

Los galardonos fueron los siguientes:

Manager del Añor: Jean Carrillo (Panamá Metro)

Lanzador del Año: Dereck Gómez (Coclé)

Jugador Más Valioso: Héctor Rayo (Chiriquí Occidente)

Campeones por posición