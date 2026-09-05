MLB resultados| Iván Herrera llega a 16 jonrones. Leo Bernal sigue su racha y Miguel Amaya responde

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Panamá/Los panameños Iván Herrera, Leonardo Bernal y Miguel Amaya destacaron a la ofensiva por sus equipos, los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, en la jornada del sábado 5 de septiembre de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

Por segundo partido consecutivo, Herrera bateó de cuadrangular. Esta vez fue su número 16 de la temporada en el partido que los Cardenales jugaron ante los Rockies de Colorado.

El bateador designado, proveniente de la provincia de Panamá Oeste, botó la pelota en la parte alta del quinto episodio ante los lanzamientos del abridor Mason Adams. Con ese batazo remolcó dos carreras que pusieron el marcador en 3 por 0, a favor del equipo de San Luis.

La faena de Herrera terminó en dos hits conectados en cinco turnos, con una carrera anotada y tres empujadas. Con estos números, elevó su promedio de bateo a .248.

Los Cardenales se llevaron la derrota por pizarra de 7 carreras a 10.

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En racha

En ese mismo partido, Leonardo Bernal jugó en la receptoría y mantuvo su ritmo a la ofensiva.

Bernal pegó de 5-2 y anotó una carrera para los Cardenales. Ahora su registro ofensivo es de .350.

De esta manera, el coclesano extiende a cinco su racha de juegos consecutivos conectando de imparable. Esta seguidilla la comenzó en el día de su debut en la 'Gran Carpa' el pasado martes 1 de septiembre.

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Buen trabajo

Por su parte, Miguel Amaya tuvo una faena productiva en la caja de bateo por los Cachorros que enfrentaron a los Marlins de Miami.

Amaya cubrió la receptoría, conectó dos hits en tres oportunidades y anotó dos carreras en ese juego que los de Chicago ganaron por pizarra de 6 a 5.

El pelotero santeño colocó su promedio de bateo de la campaña en .236.

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También jugaron

El capitalino Edmundo Sosa se fue en blanco en cuatro turnos por los Phillies de Filadelfia que derrotaron a los Bravos de Atlanta por 4 carreras a 2.

Sosa jugó en el jardín izquierdo y su promedio de bateo cayó a .234.

El santeño José 'Chema' Caballero no conectó incogibles en dos oportunidades, anotó una carrera y recibió dos bases por bolas en el juego que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Padres de San Diego, por 5 a 1.

Caballero alternó su labor defensiva en la tercera y segunda base. Su registro ofensivo en la temporada es de .235.