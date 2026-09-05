MLB resultados| Iván Herrera pega su jonrón 15 y lleva a los Cardenales al triunfo ante Rockies

¡Fin de semana de Grandes Ligas! Sintoniza los partidos Medias Rojas vs Orioles (sábado 5 de septiembre, 6:00 p.m.) y Yankees vs Padres (domingo 6 de septiembre, 3:10 p.m) por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero panameño Iván Herrera conectó su cuadrangular 15 de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas en el partido que disputaron los Cardenales de San Luis y los Rockies de Colorado en la jornada del viernes 4 de septiembre.

Con el marcador en contra, por 4 a 6, Herrera ingresó a la caja de bateo, en la parte alta del noveno episodio, y posteriormente pegó el vuelacercas. Con ese batazo produjo las tres carreras que le dieron la ventaja a los Cardenales quienes lograron sostenerla y se llevaron la victoria, 7 a 6.

Herrera se presentó como bateador designado y terminó el juego con dos hits en cinco turnos, una carrera anotada y tres remolcadas. Su promedio de bateo es de .246

En ese mismo partido, su compatriota Leonardo Bernal jugó como receptor, bateó un hit en dos turnos con una carrera anotada y recibió dos ponches. Este desempeño a la ofensiva elevó su promedio de bateo a .322.

También jugaron

Edmundo Sosa defendió la tercera base, dio un inatrapable en tres turnos y recibió dos ponches en el partido que los Phillies de Filadelfia perdieron ante los Bravos de Atlanta. Su promedio de bateo de la campaña es de .239.

José 'Chema' Caballero ingresó al terreno de juego en el octavo episodio, para ocupar la tercera base, y no tuvo turnos al bate por los Yankees de Nueva York que perdieron ante los Padres de San Diego en 10 episodios, por 2 carreras a 3.