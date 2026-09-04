LPF Torneo Apertura 2026 - resultado| Árabe Unido dominó a un Veraguas United mermado

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Panamá/Deportivo Árabe Unido se impuso 3-1 sobre Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés, en un partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto colonense tomó el control del encuentro en la primera mitad y logró encaminar la victoria en apenas cinco minutos. Armando Cooper abrió el marcador al minuto 30, mientras que Miguel Muñoz amplió la ventaja al 35’, colocando el 2-0 antes del descanso.

La tarea de Veraguas United se complicó desde el minuto 27, cuando Juan Cifuentes fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores. Pese a la inferioridad numérica, el conjunto veragüense reaccionó en la segunda mitad y encontró el descuento por medio de Carlos Hernández, quien marcó al minuto 72 para poner el 2-1.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse para Veraguas United al minuto 84, cuando Jean Navarro recibió la segunda expulsión del equipo. Con nueve jugadores en el terreno, los visitantes resistieron hasta los minutos finales, pero Joshua Jiménez sentenció el encuentro al 90+8’ con el tercer tanto del Árabe Unido.

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En el desarrollo del partido, Árabe Unido mostró mayor control del balón, con un 58 % de posesión frente al 42 % de Veraguas United. El equipo colonense también tuvo ventaja en los remates, con siete intentos contra tres, y en los tiros de esquina, con siete frente a dos.

Las estadísticas también reflejaron la superioridad territorial del conjunto local, que registró 64 ataques por 53 de su rival. En cuanto a las tarjetas amarillas, Árabe Unido recibió tres y Veraguas United dos, mientras que las dos tarjetas rojas fueron para el equipo visitante.

Con el triunfo, Árabe Unido consigue tres puntos importantes en su camino por el Torneo Apertura 2026, mientras que Veraguas United deberá buscar la recuperación en la próxima jornada.

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