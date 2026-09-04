LPF noticias| Alianza FC vs San Francisco FC: 'Verdolagas' ponen la mira en un duelo de alta exigencia ante los 'Monjes'

Sintoniza el partido Alianza FC vs San Francisco FC el domingo 6 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Alianza FC se reporta listo para enfrentar al San Francisco FC en la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Un juego en el que buscará sumar puntos a costa de uno de los líderes del certamen.

Con nueve puntos en seis partidos jugados, el conjunto verdolaga marcha en el segundo lugar de la Conferencia Este. En los últimos días ha estado entrenando en el estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia para buscar la mejor condición posible y enfrentar a unos 'Monjes' que lideran la Conferencia Oeste con 13 puntos.

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Jean Ambuila, portero del Alianza, manifestó que el grupo se ha centrado en recuperarse tras unas semanas agitadas en las que combinó sus participaciones en el torneo y en la Copa Centroamericana donde representó a Panamá junto con el Plaza Amador y el UMECIT FC.

"Hemos estado trabajando bien, de la mejor manera. Venimos recuperándonos de esos viajes, de esos partidos internacionales que hemos tenido, pero lo más importante en el equipo es la unión, la concentración y sabemos que estamos bien", señaló. "Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que está pasando un buen momento y nos hemos estado preparando para enfrentarlo".

El encuentro está programado para realizarse en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez el domingo 6 de septiembre a las 6:00 p.m.

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