LPF noticias| San Francisco FC afina detalles para duelo de la jornada 7 ante Alianza FC

Sintoniza el partido Alianza FC vs San Francisco FC el domingo 6 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/San Francisco FC continúa con su preparación de cara al compromiso ante Alianza FC, programado para este domingo 6 de septiembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El conjunto entrenó este viernes con la mirada puesta en el próximo desafío, al que llega después de conseguir una importante victoria frente al Plaza Amador. Desde el plantel destacaron el buen momento del equipo y su consolidación en su conferencia.

Durante la sesión de trabajo, el duelo ante Alianza generó expectativa entre los jugadores, quienes reconocen la dificultad del rival. Tras el entrenamiento, Valentín Pimentel se refirió a la preparación del equipo y analizó las características del conjunto aliancista.

Pimentel destacó el crecimiento de varios futbolistas de Alianza y su presencia en procesos de selecciones nacionales.

"Están marcando diferencias, tanto así que han ido a selecciones inferiores, y tienen una base. Tienen un gran líder como es Machado".

Sobre lo que espera del partido, el jugador anticipó un encuentro intenso y complicado, como suele ocurrir en el torneo local.

"Va a ser un partido rígido, complicado, como son todos los partidos de esta Liga LPF, y vamos a afrontarlo de la misma manera, ahora con las instrucciones del míster y afrontarlo como lo hemos afrontado, con esas ganas de siempre buscar el partido".

San Francisco mantendrá su preparación bajo las directrices del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Jorge Dely Valdés, durante las próximas horas. Hasta el momento, no se han informado cambios en la nómina ni nuevas sanciones disciplinarias de cara al encuentro.

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