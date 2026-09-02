LPF noticias| Reinaldo Rueda está en Panamá: destacado entrenador colombiano observa entrenamiento de UMECIT FC

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Panamá/Reinaldo Rueda, reconocido entrenador colombiano de fútbol, se encuentra en Panamá y visitó el sitio de entrenamiento del UMECIT FC, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Durante su visita fue abordado por los periodistas que cubrían una de las prácticas del equipo umecista. Él dio declaraciones en las que destacó el crecimiento del fútbol en Panamá lo que se ve reflejado en las actuaciones de la Selección de Panamá como, por ejemplo, en el Mundial 2026.

"La Selección de Panamá, con el profesor Thomas Christiansen, ha ido logrando cosas en los últimos años. Los juegos que hizo en el Mundial fueron muy buenos, los tres con buenos resultados aunque se falló en la finalización, y tuvo una exposición futbolística importante", resaltó.

"Panamá hizo esto en un grupo muy, muy difícil, con selecciones como Inglaterra, Croacia y Ghana, todas ellas consolidadas", agregó.

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El otrora técnico de selecciones como Colombia, Honduras, Ecuador y Chile, comentó sobre la importancia de que la liga y la selección trabajen juntas para asegurar éxitos a futuro para el país.

"Somos la misma familia… los clubes son los que nutren la selección y después eso de la selección le retribuye también a los clubes en participaciones internacionales", expresó

Rueda también mostró su conocimiento sobre la Liga Panameña de Fútbol al hablar de lo que vio en el partido entre UMECIT FC y Veraguas United que se realizó el lunes 31 de agosto en el COS Sports Plaza. "Fue un partido muy entretenido que tuvo dos tiempos diferentes: quizás un primer tiempo para UMECIT que se montó en el juego con el resultado y después la reacción de un Veraguas que se le vio el oficio".

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Al ser interrogado sobre hechos del pasado que lo vinculan al fútbol panameño recordó cuando fue considerado para dirigir a la selección panameña en las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. El cargo de técnico recayó en el tico - brasileño Alexandre Guimaraes.

"En 2007 estaba previsto que fuera parte del proceso de 2010. El doctor (Ariel) Alvarado me fue a buscar a Colombia, aunque eso no se concretó por cosas del fútbol", relató.

Rueda, quien tiene previsto participar en la conferencia Fútbol 360 que se realizará el viernes 4 de septiembre y que es promovida por la UMECIT (Universidad Metropolitana de la Educación, Ciencia y Tecnología).

"Agradezco la invitación de UMECIT, del doctor Nieto, del técnico Jorge Jaime De La Pava, el doctor Juan Carlos Vásquez y todos los que me han integrado a esta actividad académico deportiva", manifestó.