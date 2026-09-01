LPF noticias| Así va el Torneo Apertura 2026 luego de seis jornadas
Sintoniza el partido Alianza FC vs San Francisco FC el domingo 6 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) completó su sexta jornada. En esa que se dieron partidos con muchos goles y apretaron la lucha por las primeras posiciones en las conferencias Este y Oeste.
En la jornada, que se desarrolló entre el viernes 28 y lunes 31 de agosto, se disputaron partidos interconferencia y sus resultados fueron los siguientes:
- Tauro FC 2 - 1 CAI (Viernes 28 de agosto de 2026/ COS Sports Plaza)
- CD Universitario 0 - 0 Deportivo Árabe Unido (Sábado 29 de agosto de 2026/ Estadio Universidad Latina)
- San Francisco FC 4 - 1 Plaza Amador (Sábado 29 de agosto de 2026/ Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez)
- Unión Coclé 2 - 2 Herrera FC (Domingo 30 de agosto de 2026/ Estadio Virgilio Tejeira Andrión)
- Sporting San Miguelito 3 - 1 Herrera FC (Domingo 30 de agosto de 2026/ COS Sports Plaza)
- UMECIT FC 1 - 1 Veraguas United (Lunes 31 de agosto de 2026/ COS Sports Plaza)
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Panorama General
- Líderes de Conferencia: San Francisco tomó un envión clave tras superar al Plaza Amador en La Chorrera, alcanzando los 13 puntos y compartiendo la mejor marca del torneo justamente con los plazinos, que mandan en el Este.
- Persecución en el Este: Alianza y Árabe Unido se mantienen firmes en los puestos de escolta con 9 unidades cada uno.
- Reacción Taurina: Tauro FC logró una victoria importante sobre el CAI para meterse de lleno en la pelea y empezar a descontar en la tabla del Este.