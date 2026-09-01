LPF noticias| Así va el Torneo Apertura 2026 luego de seis jornadas

Sintoniza el partido Alianza FC vs San Francisco FC el domingo 6 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) completó su sexta jornada. En esa que se dieron partidos con muchos goles y apretaron la lucha por las primeras posiciones en las conferencias Este y Oeste.

En la jornada, que se desarrolló entre el viernes 28 y lunes 31 de agosto, se disputaron partidos interconferencia y sus resultados fueron los siguientes:

Tauro FC 2 - 1 CAI (Viernes 28 de agosto de 2026/ COS Sports Plaza)

CD Universitario 0 - 0 Deportivo Árabe Unido (Sábado 29 de agosto de 2026/ Estadio Universidad Latina)

San Francisco FC 4 - 1 Plaza Amador (Sábado 29 de agosto de 2026/ Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez)

Unión Coclé 2 - 2 Herrera FC (Domingo 30 de agosto de 2026/ Estadio Virgilio Tejeira Andrión)

Sporting San Miguelito 3 - 1 Herrera FC (Domingo 30 de agosto de 2026/ COS Sports Plaza)

UMECIT FC 1 - 1 Veraguas United (Lunes 31 de agosto de 2026/ COS Sports Plaza)

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