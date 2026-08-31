Panamá Sub-15 destacó en torneo de fútbol realizado en México. Así fue su participación

El equipo panameño se prepara para la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 que se realizará a finales de octubre.

Panamá/La Selección Sub-15 Masculina de Panamá disputó entre sábado y lunes un Torneo Internacional en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Ciudad de México, el cual sirvió como preparación para la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 que se disputará del 22 al 31 de octubre en Bakú, Azerbaiyán.

Dos victorias y una derrota fue el saldo de los partidos jugados de la selección panameña que fue dirigida técnicamente por el DT, César Aguilar. Los rivales fueron, el anfitrión México (derrota 0-3), Houston Dymano de Estados Unidos (victoria 2-1) y la selección de Perú (victoria 2-1).

Con estos resultados, Panamá quedó ubicada en el segundo lugar detrás de México, el anfitrión, mientras que Perú quedó tercero y Houston Dynamo cuarto.

En todos los partidos se disputaron dos tiempos de 40 minutos cada uno.

En el partido del domingo ante el Hosuton Dynamo, el jugador de la Selección Mayor Masculina de Panamá, Adalberto Carrasquilla, estuvo presente observando el partido y no perdió oportunidad para saludar a los jugadores de Panamá Sub-15.

Resultados

29 AGOSTO 2026 – MÉXICO 3-0 PANAMÁ

Alineación Panamá: Aldo Naranjo, Jeliel Núñez, Ángel Padilla, Islan Ducan, Joseph Rivas, Édgar Chavarría, Patrick Murillo, Ronaldo Jiménez, Josué Mena, Michael Merchant y Arturo Ward. DT: César Aguilar.

30 AGOSTO – HOUSTON DYNAMO 1-2 PANAMÁ

Alineación Panamá: Aldo Naranjo, Jeliel Núñez, Ángel Padilla, Islan Duncan, Joseph Rivas, Édgar Chavarría, Patrick Murillo, Ronaldo Jiménez, José González, Carlos Charles y Luis Martínez. DT: César Aguilar.

GOLES: Ronaldo Jiménez 2' y 70'

31 AGOSTO – PANAMÁ 2-1 PERÚ

Alineación Panamá: Aldo Naranjo, Jeliel Núñez, Ángel Padilla, Islan Duncan, Joseph Rivas, Édgar Chavarría, Patrick Murillo, Ronaldo Jiménez, Josué Mena, José González y Jesús Valencia. DT: César Aguilar.

GOLES: José González 30' y Josue Mena 58'

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