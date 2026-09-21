Juegos Suramericanos 2026|Panamá cae ante Perú y cierra su participación en el torneo de fútbol

El elenco panameño sub-19 vio truncadas sus aspiraciones de alcanzar las semifinales del certamen regional.

Panamá/La Selección de Fútbol Sub-19 de Panamá terminó su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una derrota ante Perú, por 1 gol a 2, en un partido realizado este lunes en la localidad de Rosario, Argentina.

Raheen Cuello anotó el único gol del equipo panameño, al minuto 57. El tanto se concretó en una jugada donde el jugador recibió un centro al área peruana y batió al portero Fabrisio Mesías.

Los goles del elenco peruano llegaron por medio de Jonathan García (45+1') y Gerson Castillo (77').

Con este resultado, Panamá se despide con marca de una victoria y dos derrotas para tres puntos en tres partidos jugados en el Grupo A del certamen. Mientras que Perú avanza junto a Chile a las semifinales por lo que tienen la opción de buscar una de las tres medallas que se otorgarán al final de la competencia.

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Goleador

Con el tanto anotado ante los peruanos, Raheen Cuello se convirtió en el máximo goleador del conjunto canalero en los Juegos Suramericanos.

Cuello marcó dos de los tres tantos que Panamá concretó en el certamen. Además del encuentro de este lunes, también marcó en el juego ante Chile realizado el miércoles 16 de septiembre.

Reynaldo Graham sumó el otro tanto de los panameños en el certamen. Esto lo hizo el viernes 18 de septiembre frente a Colombia.

Resultados de Panamá

miércoles 16 de septiembre: Panamá 1-4 Chile

Panamá 1-4 Chile viernes 18 de septiembre: Colombia 0-1 Panamá

Colombia 0-1 Panamá lunes 21 de septiembre: Perú 2-1 Panamá

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