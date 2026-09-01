MLB noticias| Christian Bethancourt: Piratas de Pittsburgh ascienden a pelotero panameño a las Grandes Ligas

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Panamá/El pelotero panameño Christian Bethancourt tiene una nueva oportunidad en el béisbol de las Grandes Ligas luego que los Piratas de Pittsburgh lo subieran este martes a su equipo 'ligamayorista' .

Los Piratas anunciaron ese movimiento en su roster a través de las redes sociales donde también incluyeron el llamado a la 'Gran Carpa' del lanzador zurdo Brandon Eisert, procedente de Triple A, y el traspaso del receptor y primera base, Endy Rodríguez, de la lista de lesionados de 10 a la de 60 días.

Bethancourt ha estado en las Mayores con equipos como los Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Rays de Tampa Bay, Atléticos de Oakland, Marlins de Miami y Cachorros de Chicago. El pasado 19 de agosto fue adquirido por la organización de Pittsburgh procedente de los Yankees de Nueva York que lo tenían en ligas menores.

Tras su llegada a los Piratas, Bethancourt estuvo con los Indianapolis Indians, equipo filial de Triple A. En 59 partidos jugados con ese conjunto, conectó 54 imparables (entre ellos 11 cuadrangulares) en 206 turnos para un promedio de bateo de .262, anotó 28 carreras y empujó 38. Su slugging fue de .491 y su porcentaje de llegadas a base fue de .320 para un OPS de .811.

Reseña

Christian Bethancourt nació el 2 de septiembre de 1991 en Ciudad de Panamá. Batea y lanza a la derecha, y su posición principal ha sido la de receptor.

Fue firmado por los Bravos de Atlanta como agente libre internacional en 2008, cuando tenía apenas 16 años. Desde muy joven fue considerado uno de los principales prospectos de la organización. Entre 2011 y 2014 recibió varias distinciones como prospecto y participó en los Futures Games.

Debut con los Bravos de Atlanta: 2013-2015

Bethancourt llegó a las Grandes Ligas con los Bravos en septiembre de 2013. Su debut se produjo el 29 de septiembre de 2013, contra los Phillies de Filadelfia, como bateador emergente.

En 2014 comenzó a recibir más oportunidades y realizó su primera apertura en MLB el 28 de junio de ese año.

Su etapa con Atlanta fue importante porque era visto como un receptor con buenas herramientas defensivas y un brazo fuerte, aunque ofensivamente tuvo dificultades para establecerse.

En 2015 continuó alternando entre las Grandes Ligas y las menores.

Padres de San Diego: 2016-2017

Después de la temporada 2015, Atlanta lo envió a los San Diego Padres en un cambio.

En San Diego tuvo uno de los períodos más particulares de su carrera. Además de desempeñarse como receptor, en 2017 los Padres llegaron a utilizarlo como lanzador. Bethancourt había mostrado desde sus años anteriores la capacidad de lanzar y eventualmente hizo apariciones como pitcher en MLB.

Sin embargo, su carrera tomó un giro cuando salió de las Grandes Ligas después de 2017.

Paso por Corea y regreso al béisbol estadounidense

En 2019, Bethancourt jugó en la KBO de Corea del Sur, con los NC Dinos. En 53 partidos bateó .246, con .308 de porcentaje de embasarse y .404 de slugging.

Posteriormente regresó al sistema de ligas menores de Estados Unidos. En 2021 tuvo una buena temporada con Indianapolis, bateando .281 con 14 jonrones, 60 carreras impulsadas y .807 de OPS en 92 partidos. Ese rendimiento ayudó a abrirle nuevamente las puertas de las Grandes Ligas.

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Regreso a MLB con Oakland y Tampa Bay

En 2022, Bethancourt volvió a las Grandes Ligas con los Oakland Athletics. Posteriormente fue cambiado a los Tampa Bay Rays.

Su regreso fue uno de los capítulos más destacados de su carrera. Con Tampa comenzó a consolidarse nuevamente como receptor de Grandes Ligas y también aportó ofensivamente.

En 2023 tuvo su temporada más extensa en MLB, jugando 104 partidos con Tampa Bay, la mayor cantidad de su carrera en una temporada. Además, defensivamente destacó por la rapidez de su brazo: su pop time de 1.87 segundos a segunda base estuvo entre los mejores de los receptores de la Liga Americana.

Con los Rays también tuvo experiencia en postemporada: disputó partidos de playoffs tanto en 2022 como en 2023.

Marlins de Miami y Cachorros de Chicago: 2024

En 2024 pasó a los Miami Marlins y posteriormente fue adquirido por los Chicago Cubs.

Entre ambos equipos jugó 38 partidos con Miami y luego continuó con Chicago. En total, en 2024 bateó:

.209 de promedio

5 jonrones

22 carreras impulsadas

.608 de OPS

Uno de sus mejores momentos llegó el 28 de agosto de 2024, cuando jugando contra Pittsburgh conectó 3 hits, incluyendo un jonrón, y produjo 7 carreras, la mayor cantidad de su carrera en un partido.