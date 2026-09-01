Antonio Rüdiger termina su ciclo con la Selección de Alemania

El jugador del Real Madrid pone fin a una trayectoria de 12 años con el combinado alemán.

Alemania/El defensa Antonio Rüdiger anunció este martes su retiro con efecto inmediato de la selección alemana, dos meses después de haber jugado con la Mannschaft en el Mundial de Norteamérica.

El jugador de 33 años publicó un mensaje en redes sociales para dar por cerrada su etapa con el equipo nacional, con el que ha disputado 86 partidos a lo largo de su carrera.

"Después de un tiempo reflexionando sobre ello, ha llegado para mí el momento de terminar mi carrera en el equipo nacional y dejar el camino libre para la generación más joven", escribió.

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Rüdiger debutó con la selección absoluta de Alemania en 2014, un mes antes del título de ese país en el Mundial de Brasil, pero no fue incluido en la convocatoria de Joachim Löw para viajar al país sudamericano.

Vestía entonces los colores del Stuttgart, el club en el que se dio a conocer, antes de pasar a la Roma (2015-2017), el Chelsea (2017-2022) y el Real Madrid (desde 2022), su equipo actual y con el que tiene contrato hasta junio de 2027.

En el fútbol de clubes, sus principales éxitos fueron los títulos en las Ligas de Campeones europeas de 2021 (con el Chelsea) y de 2024 (con el Real Madrid).

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"Se abre un nuevo capítulo para mí, estaré centrado por completo en mi club", apuntó el jugador.

Con Alemania ha vivido en primera persona las grandes decepciones de esa selección en la última década, principalmente en los Mundiales, donde el país fue eliminado en la fase de grupos en 2018 y 2022, y cayó ante Paraguay en dieciseisavos de final de la reciente cita de este 2026.

"A pesar de no conseguir grandes títulos en los torneos recientes y de sufrir derrotas dolorosas, este tiempo ha sido un capítulo especial e increíble para mí, que recordaré para siempre", aseveró Rüdiger.

Su único título con Alemania fue la Copa de las Confederaciones, una competición ya desaparecida, en el año 2017.

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