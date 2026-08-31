Lionel Messi anuncia su retiro de la selección de Argentina

Lionel Messi puso fin a su etapa con la selección de Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

Miami, Estados Unidos/El astro Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina, casi un mes y medio después de haber perdido la final del Mundial de 2026 ante España.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió el crack de 39 años en Instagram.

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El anuncio de su retiro internacional era esperable, pues el futbolista ya había dicho que la Copa del Mundo de Norteamérica, en la que fue una de las grandes figuras, sería su sexta y última.

Días después de la muerte de su padre, el 8 de agosto, el atacante dijo que evaluaba anticipar su retiro del fútbol a pesar de que tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", dijo este lunes.

El ganador de ocho Balones de Oro reveló que escribió el texto en el que anuncia su despedida de la Albiceleste el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España (1-0).

Y que el fallecimiento de su padre impulsó la decisión de sepultar su aventura con el equipo nacional.

"Después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sostuvo.

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Messi oficializó su decisión con un mensaje dirigido a los aficionados argentinos, en el que explicó las razones que lo llevaron a cerrar su ciclo con la Albiceleste:

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más.

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.”

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