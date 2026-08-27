MLS noticias| Inter Miami y Lionel Messi ya cuentan con un nuevo director técnico

Tras la suspensión aplicada al entrenador Guillermo Hoyos, 'Las Garzas' anuncian la designación de "Kily" González como su reemplazo.

Estados Unidos/En medio de una crisis de resultados, el Inter Miami anunció este jueves la salida del entrenador argentino Guillermo Hoyos y su reemplazo por su compatriota Cristian "Kily" González, exjugador de la selección albiceleste.

González, sin experiencia como técnico fuera de Argentina, "asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo", dijo el equipo que capitanea Lionel Messi en un escueto comunicado.

Hoyos, una figura muy cercana a Messi y su familia, pasó de ser director deportivo del Inter a asumir el banco en abril tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano, que había guiado a la franquicia hasta su primer título de liga en diciembre.

En los últimos días, la continuidad de Hoyos estaba fuertemente en entredicho por estar el Inter sumido en una de sus peores rachas de resultados desde el aterrizaje de Messi en 2023.

En sus últimos cinco partidos, Miami ha registrado cuatro derrotas y un empate entre la MLS y la Leagues Cup, torneo del que quedó eliminado en la fase de grupos tras ser finalista el año pasado.

En la MLS, Miami tiene ahora al líder de la Conferencia Este, Nashville, a 10 puntos de distancia con 13 jornadas por disputar hasta el fin de la temporada regular.

"Inter Miami quiere destacar y agradecer especialmente el compromiso y la plena implicación de Hoyos con la entidad, evidenciados en su disposición para asumir el cargo durante este período", afirmó el comunicado.

El Inter señaló que el argentino seguirá al frente del equipo hasta la incorporación de González.

Te puede interesar: Josué Vergara goleó y avanzó a la fase de liga en Conference League

Hoyos, sin embargo, no podrá sentarse en el banco el sábado ante Montreal por una suspensión que le aplicó este jueves la MLS producto de reiterados retrasos para la salida de sus jugadores al césped tras descansos.

Nacido en Rosario al igual que Messi, "Kily" González estaba libre desde octubre de 2025 tras un breve paso por Platense.

El exvolante del Inter de Milán y Valencia, 56 veces internacional con Argentina, dirigió anteriormente a Rosario Central (2020-2022) y Colón (2023-2025).

De 52 años, González será el cuarto entrenador argentino que ha dirigido a Messi en Miami, tras Hoyos, Mascherano y Gerardo Martino.