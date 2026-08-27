Gianna Woodruff - Liga de Diamante 2026| La panameña estuvo presente en jornada de récords mundiales en Zúrich

La reunión de finales de agosto, en territorio suizo, estuvo marcada por el establecimiento de dos nuevas marcas en el atletismo.

Suiza/Gianna Woodruff compitió este jueves en la prueba de 400 metros con vallas, rama femenina, en la reunión de la Liga de Diamante 2026 correspondiente a la ciudad de Zúrich, Suiza.

Después de conquistar la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Santo Domingo, República Dominicana, la atleta panameña volvió a la acción en la serie de competencias. En esta jornada, Gianna partió en el carril siete y se adjudicó el quinto lugar con un tiempo de 53.79 segundos.

La estadounidense Anna Cockrell se quedó con el primer lugar al completar el recorrido en 52.13 segundos, por lo que estableció un nuevo récord dentro de la Liga Diamante. Su compatriota Dalilah Muhammad terminó en la segunda posición al registar 53.16 segundos, su mejor tiempo de la temporada, y la jamaiquina Rushell Clayton se ubicó tercera con 53.17 segundos anotados en el cronómetro.

Woodruff se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la tabla de posiciones en la temporada de la Liga Diamante con 27 puntos. La líder de la campaña es la elovaca Emma Zapletalová quien tiene 43 unidades. En esta prueba culminó en la sexta posición con 54.07 segundos.

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Récords

Apoteosis en el estadio Letzigrund de Zúrich: una de las citas estelares de la Liga de Diamante de atletismo fue el escenario este jueves de dos récords mundiales, con el brasileño Alison Dos Santos en 400 metros vallas (45.80) y la estadounidense Masai Russell en 100 metros vallas (12.09).

El primero en caer en la velada fue el del brasileño de 26 años, que corría en la calle 6 y que confirmó estar en el mejor momento de forma de su carrera, dejando muy atrás al noruego Karsten Warholm, segundo de la carrera con 46.69 y que era el hombre que ostentaba la plusmarca mundial hasta ahora, con el 45.94 que le permitió colgarse la medalla de oro olímpica en 2021 en Tokio.

En la carrera de este jueves, ambos estuvieron nivelados hasta que faltaban 150 metros, cuando Dos Santos lanzó su aceleración definitiva, que le hizo afrontar la última recta con una amplia ventaja, mientras los espectadores vibraban ante la perspectiva del récord.

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- Premio a la constancia -

En una temporada de 2026 sin Mundial ni Juegos Olímpicos, Alison Dos Santos ha demostrado su salto de calidad y ha ido tomando la medida a Warholm, al que ha superado antes de esta cita en Zúrich en otras cuatro citas de la Liga de Diamante, dos en China (Shanghái/Keqiao y Xiamen), una en la Noruega de su rival (Oslo) y otra el pasado domingo en Polonia (Silesia).

El récord mundial corona y recompensa la carrera de un vallista que lleva cinco años protagonizando duelos estelares contra el propio Warholm y contra el estadounidense Rai Benjamin, vigente campeón olímpico y mundial pero ausente de estas batallas de la Liga de Diamante en la actual temporada.

Salvo el título mundial logrado en Eugene en 2022 con un tiempo de 46.29 que hasta ahora era su mejor marca personal, Alison Dos Santos tuvo que conformarse con medallas de plata (Mundial de Tokio 2025) o de bronce (Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y de París en 2024).

"Espero que Brasil se haya parado para ver esto", deseó Dos Santos tras su hazaña de este jueves, que le supuso un cheque extra de 80.000 dólares.

"Ha sido una noche increíble, no tengo palabras para explicar lo que pasó, ¡he batido el récord del mundo! Toda la temporada estuve demostrando mi gran forma, que soy rápido, que soy fuerte", celebró.

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- Reina absoluta -

Poco después, los espectadores vibraron con otro récord mundial en las vallas, el de Masai Russell en los 100 metros con 12 segundos y 9 centésimas, mejorando en tres centésimas la anterior plusmarca, los 12.12 logrados en 2022 por la nigeriana Tobi Amusan, que fue segunda con 12.23 este jueves en Zurich.

"Estoy sobrepasada por la emoción. He soñado con esto mucho tiempo", admitió Russell.

Desde el inicio de la temporada, los 100 metros vallas han sido un paseo para la atleta estadounidense de 26 años, que ha ido encadenando victoria tras victoria.

Ya estuvo cerca del récord corriendo 12.14 en mayo y ahora cumple por fin una misión para la que se sentía destinada y se fija ya un nuevo objetivo: ser la primera en bajar de los 12 segundos.

- Werro y Duplantis también brillan -

Los dos récords eclipsaron al resto de participantes, a pesar de que hubo otras actuaciones memorables.

La suiza Audrey Werro ganó ante sus compatriotas los 800 metros con un crono de 1 minuto, 53 segundos y 70 centésimas, para aproximarse un poco más a la vieja plusmarca de la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28 en 1983).

Es la tercera vez que Werro, reciente campeona de Europa, corre este año por debajo de 1:54 en esta prueba.

En el salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis ganó sin récord mundial, superando la barra de 6,25 metros y quedando así por delante del griego Emmanouil Karalis (6,20 metros).

Es la primera vez en la historia que dos garrochistas superan en un mismo concurso los 6,20 metros o más.

Duplantis atacó luego la barra de 6,32 metros para superar su récord de 6,31 metros, pero no pudo conseguirlo.

En los 100 metros femeninos, la campeona olímpica santalucense Julien Alfred ganó con 10.70, superando en el desempate de las milésimas de segundo a la campeona mundial estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que le había superado el domingo en Polonia.