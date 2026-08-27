Europa League | Michael Amir Murillo y el Besiktas avanzan a la fase de grupos a pesar de caer ante el Kauno Zalgiris

Este viernes se definen los rivales en el sorteo de la UEFA.

Panamá/El Besiktas de Turquía, con el lateral panameño Michael Amir Murillo jugando los 90 minutos reglamentarios, aseguró su clasificación a la fase de liga de la UEFA Europa League.

A pesar de sufrir una caída por 1-0 en el partido de vuelta como visitantes ante el Kauno Zalgiris de Lituania, el conjunto turco amarró el boleto gracias a la ventaja obtenida en el choque de ida, sellando un marcador global favorable de 1-3.

Con este resultado, la legión canalera extiende su presencia en los torneos continentales de la UEFA para la presente campaña, sumando la participación de Murillo en la Europa League a la de sus compatriotas en la Champions League.

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El rendimiento de Amir Murillo en Lituania

El carrilero panameño disputó la totalidad del encuentro ocupando la banda derecha, completando un despliegue de 82 toques de balón y recibiendo una calificación de 6.3 por parte de Flashscore.

Radiografía estadística del panameño:

Pases y progresión: Completó 51 de 62 pases (82% de efectividad), acumulando 2 pases clave, 2 pases largos precisos y 4 conducciones progresivas.

Completó 51 de 62 pases (82% de efectividad), acumulando 2 pases clave, 2 pases largos precisos y 4 conducciones progresivas. Fase defensiva: Ganó el 60% de sus duelos individuales (3/5), destacando con un 100% de efectividad en duelos aéreos (1/1). Además, aportó 6 recuperaciones de balón , 3 intercepciones y 2 despejes.

Ganó el 60% de sus duelos individuales (3/5), destacando con un 100% de efectividad en duelos aéreos (1/1). Además, aportó , 3 intercepciones y 2 despejes. Aporte en ataque: Registró 1 remate a puerta desde el interior del área (xGOT de 0.19), 2 toques en el área rival y provocó 2 faltas a favor.

Este viernes se definen los rivales en el sorteo de la UEFA

Tras certificar la clasificación en la eliminatoria de playoffs, el Beşiktaş y Michael Amir Murillo conocerán su camino en la competición este viernes 28 de agosto, fecha en que la UEFA llevará a cabo el sorteo oficial de la fase de liga de la Europa League.

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