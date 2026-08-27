Blas Pérez y el hito de los panameños en Champions League: "Panamá se tiene que poner de pie"

El sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027 ha generado un impacto histórico en el fútbol nacional.

Panamá/Tras confirmarse la presencia de Cristian Martínez, César Blackman y Andrés Andrade en la UEFA Champions League, la leyenda de la Selección de Panamá, Blas Pérez, analizó en TVMAX Deportes la trascendencia de este momento para el deporte panameño.

El exdelantero canalero resaltó cómo el vitral de la selección y el recorrido internacional han abierto las puertas de la élite europea a la nueva generación de futbolistas nacionales.

Otras noticias: Champions League | Andrés Andrade jugará contra el Real Madrid

La valoración de Blas Pérez tras el sorteo de la Champions League

Durante la transmisión televisiva, Blas Pérez enfatizó la evolución del futbolista panameño tras la vitrina de la Copa del Mundo y celebró la consolidación de figuras como Cristian "Fulo" Martínez, héroe de la clasificación del Slovan Bratislava:

"Es el momento que estamos viviendo nosotros los panameños. Fuimos mundialistas, los jugadores se mostraron, hicieron las cosas bien en el Mundial, a pesar de los resultados. Llegaron clubes, por lo menos en el caso de Cristian Martínez, que le echan mano al muchacho, tiene su oportunidad, tiene una gran chance y cumple su sueño de poder jugar una Champions League, que para mí es lo mejor que le puede pasar a un jugador, de poder jugar un Mundial".

Al abordar el cruce directo confirmado en la cancha entre el LASK de Austria y el Slovan Bratislava de Eslovaquia, el "Ratón" subrayó el orgullo colectivo que representa este enfrentamiento inédito:

"Vamos a tener tres panameños representándonos en Champions League enfrentándose entre ellos. Es la alegría que nos hace sentir a todos nosotros, el orgullo. Yo me siento muy feliz por ellos, la verdad que es un sueño hecho realidad. Espero mucho por los tres y espero que aprovechen esa linda oportunidad. No tengo duda de que lo harán; y cuando veamos ese encuentro entre ellos, de verdad que Panamá se tiene que poner de pie ante esos tres muchachos".

Otras noticias: Champions League | Panamá contará con tres futbolistas en la máxima cita de clubes europeos

Rivales confirmados para los panameños en la Champions League

Los tres seleccionados nacionales enfrentarán a potencias históricas del continente europeo durante la primera fase del torneo:

Slovan Bratislava (Cristian Martínez y César Blackman)

Partidos en casa: Inter de Milán (Italia), Real Betis (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y VfB Stuttgart (Alemania).

Inter de Milán (Italia), Real Betis (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y VfB Stuttgart (Alemania). Partidos de visitante: Paris Saint-Germain (Francia), AS Roma (Italia), Lille OSC (Francia) y LASK Linz (Austria - Duelo de panameños).

LASK Linz (Andrés Andrade)

Partidos en casa: Liverpool FC (Inglaterra), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquía) y Slovan Bratislava (Eslovaquia - Duelo de panameños).

Liverpool FC (Inglaterra), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquía) y (Eslovaquia - Duelo de panameños). Partidos de visitante: Real Madrid (España - Santiago Bernabéu), Sporting CP (Portugal), Bodø/Glimt (Noruega) y AEK Atenas (Grecia).

Anuncio de fechas oficiales por la UEFA

Aunque los rivales de cada club ya fueron asignados, la UEFA anunciará el calendario oficial con el orden de las jornadas, fechas exactas y horarios de cada partido este sábado 29 de agosto, día en que quedará agendada la cita directa entre Andrade, Martínez y Blackman en la Raiffeisen Arena de Linz.

Otras noticias: Champions League | Habrá duelo de panameños y choque estelar ante el Real Madrid