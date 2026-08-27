Champions League | Andrés Andrade jugará contra el Real Madrid

Panamá/El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League ha deparado un cruce histórico para el fútbol panameño. El defensor central Andrés Andrade y su club, el LASK Linz de Austria, tendrán una cita de lujo en el templo del fútbol mundial al medirse ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

El zaguero canalero, que viene de ser pieza fundamental en la épica remontada de playoffs ante el Celtic, tendrá el enorme desafío de frenar a un ataque galáctico encabezado por Kylian Mbappé y el resto de las estrellas de la escuadra merengue.

Un hito para el balompié panameño

Pisar el césped del Santiago Bernabéu en el torneo de clubes más importante del planeta coloca a Andrade en un selecto grupo de futbolistas panameños que han enfrentado a gigantes de Europa en la Champions League.

Duelo estelar: Andrade se medirá cara a cara contra una de las delanteras más temibles del planeta, liderada por Mbappé, en una prueba de fuego para la zaga del conjunto austriaco.

Andrade se medirá cara a cara contra una de las delanteras más temibles del planeta, liderada por Mbappé, en una prueba de fuego para la zaga del conjunto austriaco. El escenario: El renovado Estadio Santiago Bernabéu albergará este compromiso de la fase de liga, donde el LASK buscará dar la sorpresa tras sellar su clasificación histórica.

El sorteo abre la batalla europea

Con el cuadro de partidos por definir en el sorteo de la UEFA, el LASK Linz alista su estrategia para afrontar una fase de liga exigente. La presencia de Andrés Andrade en este choque no solo marca un punto culminante en su carrera profesional, sino que también paralizará a la afición panameña para seguir de cerca cada minuto de este duelo ante el rey de Europa.