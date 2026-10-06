Liga de Naciones Concacaf resultados| Panamá ya tiene rival para cuartos de final. Guatemala y Jamaica cierran la clasificación

Los partidos de Panamá en los cuartos de final de la Liga Naciones se jugarán entre el 12 y 15 de noviembre y lo podrás ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Guatemala/Panamá ya sabe a cuál equipo enfrentará en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Esto se determinó tras la culminación de la fase de grupis de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Jamaica y Guatemala fueron las selecciones que lograron este lunes los dos últimos boletos que quedaban en disputa para avanzar a los cuartos de final .

Guatemala enfrentará ahora a doble partido a Canadá, mientras que Jamaica hará lo propio ante México.

Panamá contra Curazao y Estados Unidos ante Haití completan la serie, cuyos partidos de ida se jugarán del 9 al 12 de noviembre y los de vuelta del 14 al 17 del mismo mes.

Los duelos de ida serán en Guatemala, Curazao, Haití y Jamaica.

"Nos sentimos fuertes para jugar con cualquiera", señaló el seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, de cara a la siguiente fase.

Guatemala logró su clasificación con un gol en el tiempo de descuento ante Surinam, mientras que Jamaica logró el pase al empatar 1-1 en su visita a Honduras.

Con estos resultados, Guatemala, Jamaica y Surinam terminaron con 7 puntos en el Grupo B, seguidos de Honduras, Martinica y El Salvador con 4 cada uno.

Pese al empate, guatemaltecos y jamaiquinos pasaron de ronda por tener un mejor coeficiente de goles.

Matthew Evans (90+6') dio la victoria al equipo chapín al anotar el único gol de una cita accidentada, celebrada en el estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala.

"Hoy le dimos una alegría a toda la afición, sentíamos que teníamos que darle más una satisfacción", señaló Tena.

En la segunda mitad, el árbitro estadounidense Joseph Dickerson añadió 12 minutos por la expulsión, al 63', del jugador de Surinam Richonell Margaret, quien terminó encarándose con el público por presuntos insultos.

Al final, la policía tuvo que separar sobre la cancha a los jugadores de ambos equipos.

"Obviamente no nos gusta que pase nada de esto", afirmó Tena.

- El momento de Guatemala -

Guatemala está en un momento dulce. Con el estratega azteca el equipo estuvo a punto de clasificar por primera vez en su historia para una Copa del Mundo en la pasada fase eliminatoria de Concacaf.

Ahora, clasifica por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones con dos victorias, entre ellas un histórico 6-0 contra El Salvador, además de un empate sin goles en su visita a Surinam.

El único pero de esta competición es la derrota (3-2) que sufrió el equipo chapín en Jamaica.

El atacante William Fajardo, con tres dianas ante El Salvador, ha sido el máximo artillero del equipo.

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Jamaica obtuvo su boleto tras empatar 1-1 en Honduras, en duelo disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

Tyreece Campbell (27') adelantó a los caribeños, mientras que Luis Palma (51') igualó la contienda en el segundo acto.

"(Clasificar) es muy importante, era nuestra meta y lo hemos logrado", señaló Campbell tras el partido.

Bajo el mando de Rudolph Speid, los Reggae Boyz derrotaron en esta fase de grupos a Guatemala en casa (3-2) y a El Salvador (2-0) en el Cuscatlán.

Ante Honduras empató de visita y perdió (1-0) como local. Javon East fue el máximo anotador de una escuadra que quiere reverdecer viejas glorias, como su única participación mundialista en Francia 1998.

Martinica y El Salvador, del técnico colombiano Hernán Darío Gómez, descienden a la Liga B de la competición.