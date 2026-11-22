Panamá/La selección Sub-17 de Panamá afrontará este domingo 22 de noviembre un compromiso clave frente a Grecia, por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El encuentro se disputará a las 7:30 a. m., hora de Panamá (3:30 p. m. en Catar), en la cancha 9 Adel Malalla del complejo Aspire Zone, en Doha.

Aunque sufrió una derrota 2-0 ante el anfitrión Catar en su estreno mundialista, el conjunto panameño logró competir durante buena parte del encuentro y mantuvo su arco en cero hasta los minutos finales. Dos goles en el cierre terminaron por inclinar el resultado a favor de los locales.

Realidades diferentes

Panamá tendrá enfrente a una Grecia que comenzó el campeonato con una victoria 2-1 sobre Egipto. El combinado europeo suma tres puntos y comparte el liderato del grupo con Catar, por lo que buscará otro resultado positivo que lo acerque a la clasificación.

Los griegos llegan con confianza después de remontar o imponerse en un partido exigente ante los egipcios, mientras que Panamá está obligada a mostrar mayor contundencia en ataque y conservar la concentración defensiva durante los 90 minutos.

La derrota frente a Catar dejó algunos aspectos positivos para el equipo de Baloy. Panamá mostró orden, tuvo momentos de posesión y generó aproximaciones mediante jugadores como Alexander Tull, Estevis López y Alfredo Maduro. Sin embargo, deberá transformar esas intenciones en ocasiones más claras y goles.

Cita con el destino

Panamá sabe que no tiene demasiado margen de error. Una victoria ante Grecia le permitiría recuperar terreno en el Grupo A y llegar con posibilidades importantes a su último compromiso de la fase de grupos frente a Egipto.

El reto será mayúsculo, pero la clasificación todavía está al alcance. La selección panameña necesita personalidad, concentración y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que genere.

Panamá no solo buscará sus primeros tres puntos: buscará demostrar que tiene argumentos para competir y seguir haciendo historia en Catar 2026.