¡IMPERDIBLE! Tauro FC vs Plaza Amador, Clásico Nacional en las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la LPF, el domingo 22 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El Árabe Unido dio el primer paso rumbo a la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras imponerse por 1-0 al San Francisco FC en el partido de ida de las semifinales, disputado en el estadio Armando Dely Valdés.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 12, por intermedio de Oscar Peñalba, quien le dio la ventaja al conjunto colonense y marcó la diferencia en un compromiso bastante parejo.

Pese a la derrota, el San Francisco FC registró una ligera superioridad en la posesión del balón, con un 52 %, frente al 48 % del Árabe Unido. Además, el equipo chorrerano generó más remates a puerta (6), mientras que los locales contabilizaron cuatro.

En el apartado ofensivo, el Árabe Unido terminó con nueve remates totales, uno más que su rival, que registró ocho. Los visitantes también tuvieron mayor presencia en los saques de esquina, con siete, frente a uno del conjunto colonense.

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En cuanto a la disciplina, el encuentro cerró sin expulsiones. El Árabe Unido recibió dos tarjetas amarillas, mientras que el San Francisco FC fue amonestado en una ocasión.

Con este resultado, el Árabe Unido llegará con ventaja al partido de vuelta, en el que buscará sellar su clasificación a la final. Por su parte, el San Francisco FC tendrá la misión de remontar la eliminatoria para mantener vivas sus aspiraciones de campeonato.

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