El emblemático fundador de Nvidia se vio obligado a renunciar el 12 de noviembre tras reportes de que sostuvo relaciones extramatrimoniales, una de ellas con la ejecutiva de Megaspeed, Alice Huang, acusada de espiar para Pekín.

Washington, Estados Unidos/El regulador bursátil de Estados Unidos abrió una investigación sobre las prácticas contables de Nvidia, según medios estadounidenses, lo que suma más turbulencias para el gigante de los chips tras la dimisión de su director ejecutivo.

Según The New York Times, la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apenas está en sus inicios.

El diario afirma "desconocer" si este procedimiento guarda relación con las recientes acusaciones que han afectado a Jensen Huang, envuelto en un escándalo.

El emblemático fundador de Nvidia se vio obligado a renunciar el 12 de noviembre tras reportes de que sostuvo relaciones extramatrimoniales, una de ellas con la ejecutiva de Megaspeed, Alice Huang, acusada de espiar para Pekín.

Las dudas sobre las divulgaciones financieras de Nvidia se han intensificado en medio del escrutinio de sus operaciones con Megaspeed, una empresa con sede en Singapur investigada por las autoridades estadounidenses por sospechas de envío de chips de IA restringidos a China.

En un artículo publicado a principios de la semana, el Wall Street Journal había señalado que la SEC busca "determinar si la información comunicada por la empresa indujo a error a los inversores".

Según medios de Estados Unidos, el año pasado Nvidia cambió la forma en que informaba sus ventas por ubicación geográfica, pasando de las direcciones de facturación de sus clientes a los países donde tienen su sede.

El cambio eliminó a Singapur de su desglose geográfico, a pesar del importante volumen de negocios de la compañía en ese país.

China ha negado las acusaciones de espionaje, mientras que Megaspeed sostiene que opera de forma legal.

Nvidia es considerada un actor clave en la industria de la inteligencia artificial gracias a sus chips de vanguardia y la financiación de centros de datos y compañías emergentes del sector.

Ahora se encuentra bajo presión por parte de las autoridades y los mercados.

Las acciones de Nvidia se desplomaron un 14% el viernes, acumulando pérdidas de más del 20% en la semana.