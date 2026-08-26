Champions League | Panamá contará con tres futbolistas en la máxima cita de clubes europeos

¡Noche histórica para Panamá! Cristian Martínez y César Blackman sellan el boleto a la Champions League con el Slovan Bratislava.

Panamá/El fútbol panameño ha escrito una página de oro en las competiciones continentales europeas. El Slovan Bratislava logró una dramática victoria como visitante por 1-2 ante el NK Celje de Eslovenia en tiempo extra (2-3 marcador global), sellando su clasificación a la ansiada Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El gran protagonista del compromiso fue el volante canalero Cristian "Fulo" Martínez, quien firmó una eliminatoria magistral sellada con el gol del triunfo en la prórroga, estando acompañado desde el pitazo inicial por su compatriota César Blackman en la zaga del conjunto eslovaco.

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Cristian Martínez, la figura indiscutible de la eliminatoria

El despliegue de Cristian Martínez a lo largo de los 180 minutos (más tiempo suplementario) de la serie de playoffs ante el NK Celje fue vital para el objetivo continental:

Asistencia vital en la ida: En el primer encuentro (1-1 en Eslovaquia), Martínez frotó la lámpara al brindar la asistencia que abrió el marcador para su club.

En el primer encuentro (1-1 en Eslovaquia), Martínez frotó la lámpara al brindar la asistencia que abrió el marcador para su club. El gol del boleto a la Champions: Tras concluir 1-1 en los 90 minutos reglamentarios del choque de vuelta, el "Fulo" apareció al minuto 100' del tiempo extra para definir en el área y sellar el 1-2 definitivo.

Tras concluir 1-1 en los 90 minutos reglamentarios del choque de vuelta, el "Fulo" apareció al para definir en el área y sellar el 1-2 definitivo. Rendimiento de alto nivel: Martínez completó 105 minutos de juego con un 82% de precisión en sus pases, 3 pases clave, 5 recuperaciones de balón y una valoración de 7.9 en Flashscore.

Por su parte, el lateral derecho César Blackman completó una actuación impecable jugando todo el partido y de gran solvencia física, consolidándose junto a Martínez como piezas indiscutibles en el esquema del director técnico Vladímir Weiss.

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Tridente canalero en el nuevo formato de la Champions League

La hazaña del Slovan Bratislava se suma a la proeza conseguida un día antes por el LASK de Austria, donde milita el defensor panameño Andrés Andrade, equipo que concretó una remontada histórica (5-1) ante el Celtic de Escocia.

De esta manera, la temporada 2026/2027 contará con una representación récord de tres futbolistas panameños de manera simultánea en la nueva Fase de Liga de la UEFA Champions League:

Cristian Martínez (Slovan Bratislava)

(Slovan Bratislava) César Blackman (Slovan Bratislava)

(Slovan Bratislava) Andrés Andrade (LASK Linz)

Los 4 panameños que han marcado la historia en la Champions League

Con la clasificación de Martínez, Blackman y Andrade, el grupo exclusivo de futbolistas nacidos en Panamá que han tenido acción en la UEFA Champions League queda conformado por cuatro futbolistas:

Michael Amir Murillo: El lateral del Olympique de Marsella abrió la brecha en el nuevo formato de la máxima competición continental europea. César Blackman: Pilar de la zaga del Slovan Bratislava que asegura su presencia en el torneo. Cristian Martínez: Motor del mediocampo del Slovan Bratislava y autor del gol decisivo del pase a la fase de liga. Andrés Andrade: Baluarte defensivo del LASK de Austria que completa el póker de panameños en el historial de la competición.

Los tres embajadores canaleros conocerán a sus rivales de la fase principal este jueves 27 de agosto, cuando la UEFA lleve a cabo el sorteo oficial de la fase de liga de la Champions League.