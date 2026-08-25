Andrés Andrade, en fase de liga de la Champions League tras remontada histórica
¡Hazaña histórica! LASK remonta un 3-0 global, elimina al Celtic y avanza a la Champions League con Andrés Andrade.
Panamá/El LASK Linz ha firmado una noche épica para el fútbol austriaco y centroamericano. Tras caer 3-0 en el partido de ida, el conjunto donde milita el defensor panameño Andrés Andrade logró la proeza en tiempo extra al imponerse 5-1 en el choque de vuelta (5-4 en el marcador global) ante el Celtic de Escocia, sellando su boleto a la fase final de la UEFA Champions League.
Con este resultado, Andrés Andrade se convierte en el tercer futbolista panameño en disputar el nuevo formato de la UEFA Champions League, uniéndose a sus compatriotas Michael Amir Murillo y César Blackman, quienes hicieron lo propio anteriormente vistiendo los colores del Olympique Marsella y Slovan Bratislava respectivamente.
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El zaguero canalero disputó todo el compromiso y fue pieza fundamental en la zaga y en el volumen ofensivo para completar una remontada que parecía imposible tras el resultado adverso en suelo escocés.
La escuadra de Linz conocerá a sus rivales de la fase de liga este jueves 27 de agosto, cuando la UEFA celebre el sorteo oficial de la competición europea.
El partido
Aunque el Celtic llegó a Linz con una cómoda ventaja de tres goles, la historia tomó un rumbo dramático en la Raiffeisen Arena tras un desarrollo lleno de giros y efectividad por parte del conjunto local:
- 0-1, Callum McGregor (Celtic): A pesar del empuje inicial del LASK, la visita pegó primero a mitad del primer tiempo tras un centro raso de Yang Hyun-jun que remató el capitán Callum McGregor; el disparo se desvió levemente en Andrés Andrade para descolocar al guardameta Lukas Jungwirth.
- 1-1, Moses Usor (LASK): El conjunto austriaco reaccionó antes del descanso aprovechando una desconexión en la zaga escocesa, donde Moses Usor robó un pase comprometido de Benjamin Nygren para definir con tranquilidad.
- 2-1, Robert Ljubičić (LASK): Tras el paso por los vestuarios, Usor se vistió de asistente para ceder el balón a Robert Ljubičić, quien sacó un potente remate desviado para devolver la ilusión a la afición local.
- 3-1, Samuel Adeniran (LASK): Al minuto 60', el delantero estadounidense Samuel Adeniran sacó un zurdazo espectacular desde unos 30 metros que se colgó en el ángulo, igualando de forma parcial el marcador global.
- 4-1, Florian Flecker (LASK): En el tiempo de reposición, el recién ingresado Florian Flecker aprovechó un rebote en el área chica para empujar el balón de cabeza con la portería a placer y forzar el tiempo extra.
- 5-1, Samuel Adeniran (LASK - Tiempo Extra): En la segunda mitad de la prórroga, Luke McCowan perdió el esférico en zona defensiva y Adeniran definió raso al poste lejano de Sinisalo para firmar su doblete y decretar la remontada épica. Adeniran tuvo la oportunidad de concretar un triplete desde el punto penal, pero el meta visitante detuvo el cobro.
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