Andrés Andrade, en fase de liga de la Champions League tras remontada histórica

¡Hazaña histórica! LASK remonta un 3-0 global, elimina al Celtic y avanza a la Champions League con Andrés Andrade.

Panamá/El LASK Linz ha firmado una noche épica para el fútbol austriaco y centroamericano. Tras caer 3-0 en el partido de ida, el conjunto donde milita el defensor panameño Andrés Andrade logró la proeza en tiempo extra al imponerse 5-1 en el choque de vuelta (5-4 en el marcador global) ante el Celtic de Escocia, sellando su boleto a la fase final de la UEFA Champions League.

Con este resultado, Andrés Andrade se convierte en el tercer futbolista panameño en disputar el nuevo formato de la UEFA Champions League, uniéndose a sus compatriotas Michael Amir Murillo y César Blackman, quienes hicieron lo propio anteriormente vistiendo los colores del Olympique Marsella y Slovan Bratislava respectivamente.

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El zaguero canalero disputó todo el compromiso y fue pieza fundamental en la zaga y en el volumen ofensivo para completar una remontada que parecía imposible tras el resultado adverso en suelo escocés.

La escuadra de Linz conocerá a sus rivales de la fase de liga este jueves 27 de agosto, cuando la UEFA celebre el sorteo oficial de la competición europea.

El partido

Aunque el Celtic llegó a Linz con una cómoda ventaja de tres goles, la historia tomó un rumbo dramático en la Raiffeisen Arena tras un desarrollo lleno de giros y efectividad por parte del conjunto local:

0-1, Callum McGregor (Celtic): A pesar del empuje inicial del LASK, la visita pegó primero a mitad del primer tiempo tras un centro raso de Yang Hyun-jun que remató el capitán Callum McGregor; el disparo se desvió levemente en Andrés Andrade para descolocar al guardameta Lukas Jungwirth.

A pesar del empuje inicial del LASK, la visita pegó primero a mitad del primer tiempo tras un centro raso de Yang Hyun-jun que remató el capitán Callum McGregor; el disparo se desvió levemente en Andrés Andrade para descolocar al guardameta Lukas Jungwirth. 1-1, Moses Usor (LASK): El conjunto austriaco reaccionó antes del descanso aprovechando una desconexión en la zaga escocesa, donde Moses Usor robó un pase comprometido de Benjamin Nygren para definir con tranquilidad.

El conjunto austriaco reaccionó antes del descanso aprovechando una desconexión en la zaga escocesa, donde Moses Usor robó un pase comprometido de Benjamin Nygren para definir con tranquilidad. 2-1, Robert Ljubičić (LASK): Tras el paso por los vestuarios, Usor se vistió de asistente para ceder el balón a Robert Ljubičić, quien sacó un potente remate desviado para devolver la ilusión a la afición local.

Tras el paso por los vestuarios, Usor se vistió de asistente para ceder el balón a Robert Ljubičić, quien sacó un potente remate desviado para devolver la ilusión a la afición local. 3-1, Samuel Adeniran (LASK): Al minuto 60', el delantero estadounidense Samuel Adeniran sacó un zurdazo espectacular desde unos 30 metros que se colgó en el ángulo, igualando de forma parcial el marcador global.

Al minuto 60', el delantero estadounidense Samuel Adeniran sacó un zurdazo espectacular desde unos 30 metros que se colgó en el ángulo, igualando de forma parcial el marcador global. 4-1, Florian Flecker (LASK): En el tiempo de reposición, el recién ingresado Florian Flecker aprovechó un rebote en el área chica para empujar el balón de cabeza con la portería a placer y forzar el tiempo extra.

En el tiempo de reposición, el recién ingresado Florian Flecker aprovechó un rebote en el área chica para empujar el balón de cabeza con la portería a placer y forzar el tiempo extra. 5-1, Samuel Adeniran (LASK - Tiempo Extra): En la segunda mitad de la prórroga, Luke McCowan perdió el esférico en zona defensiva y Adeniran definió raso al poste lejano de Sinisalo para firmar su doblete y decretar la remontada épica. Adeniran tuvo la oportunidad de concretar un triplete desde el punto penal, pero el meta visitante detuvo el cobro.

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