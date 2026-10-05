EEUU retira todos sus bombarderos de base aérea británica tras incidente

La base de Fairford es utilizada desde marzo por Estados Unidos en su guerra contra Irán para "operaciones defensivas", según Londres.

Estados Unidos retiró sus bombarderos B-1 de la base militar británica de Fairford, tras el incidente que llevó a la detención de varios sospechosos, informó el domingo el Pentágono.

"Todos los bombarderos estadounidenses que estaban desplegados en la base de la RAF (Real Fuerza Aérea) Fairford han sido enviados de vuelta a sus bases de origen en Estados Unidos", declaró un funcionario del Departamento de Defensa en un comunicado.

A finales de septiembre, la policía intervino cerca de la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, tras una llamada que alertó a los servicios de emergencia sobre "tres vehículos sospechosos".

El hecho obligó a evacuar 85 viviendas cerca de la base aérea, que se utilizaron para lanzar ataques contra Irán.

Las especulaciones sobre los motivos del incidente van desde una posible amenaza terrorista hasta el robo de combustible, en un momento en que los precios de la energía en el Reino Unido alcanzan máximos históricos esta semana.

En el interior de los vehículos, la policía afirmó no haber encontrado "ningún artefacto explosivo", pero sí gasolina.

Desde entonces, seis hombres han sido detenidos: cinco británicos en el lugar y, unos días más tarde, un británico-iraní, bajo sospecha de "preparación de un acto terrorista".

Todos han sido puestos en libertad bajo control judicial y numerosas incógnitas rodean este caso.

El miércoles, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existían "fuertes indicios" de la implicación de Irán en este incidente, algo que las autoridades iraníes han rechazado.

La base de Fairford es utilizada desde marzo por Estados Unidos en su guerra contra Irán para "operaciones defensivas", según Londres.