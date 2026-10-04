Panamá vs Ecuador | Josué Vergara recibe la bienvenida acostumbrada en la selección

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Panamá/El delantero panameño Josué “Yayita” Vergara, quien milita en el KAA Gent de la Primera División de Bélgica, ya está integrado al grupo de la Selección de Panamá en Tokio, Japón, donde el equipo nacional se prepara para disputar el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin 2026.

Vergara fue recibido por sus nuevos compañeros con el tradicional ritual de bienvenida que realizan dentro del grupo. El atacante tuvo que subir a una silla y dirigirse al resto del plantel, protagonizando un momento marcado por las risas, bromas y el buen ambiente que reina dentro de la selección.

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Durante la actividad, el popular “Yayita” Vergara tomó la palabra para agradecer a sus compañeros por la bienvenida. Entre risas y vacilones, el delantero compartió un momento especial con el grupo, aunque también tuvo que cumplir con uno de los retos habituales de estas presentaciones: cantar una canción frente a sus compañeros.

La escena mostró el ambiente que vive la Selección de Panamá en Japón, donde el equipo dirigido por Thomas Christiansen busca cerrar de buena manera su participación en la Copa Kirin.

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Panamá empató ante Nueva Zelanda y cayó en penales

Panamá llega al partido por el tercer lugar después de enfrentar a Nueva Zelanda en las semifinales del torneo.

El encuentro terminó 1-1 en los 90 minutos. Los neozelandeses se adelantaron al minuto 13 por intermedio de Marko Stamenic, mientras que Giovany Herbert consiguió el empate para Panamá antes del descanso, marcando su primer gol con la Selección Mayor.

La clasificación a la final tuvo que definirse desde el punto penal. Nueva Zelanda ganó 5-3 en la tanda, después de que el guardameta Alex Paulsen detuviera el lanzamiento de Mijahir Jiménez. Los All Whites convirtieron sus cinco disparos.

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Ecuador también llega tras caer en penales

El rival de Panamá será Ecuador, selección que tampoco pudo avanzar a la final de la Copa Kirin.

La Tri empató 0-0 ante Japón durante el tiempo reglamentario en el Nissan Stadium de Yokohama. El boleto a la final también tuvo que definirse mediante una tanda de penales.

En esa definición, Japón se impuso 5-4, dejando a Ecuador fuera de la final y enviándolo al partido por el tercer puesto frente a Panamá.

De esta manera, Panamá y Ecuador se enfrentarán con el objetivo de cerrar su participación en Japón con una victoria y quedarse con el tercer lugar de la Copa Kirin 2026.

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‘Yayita’ Vergara, una nueva pieza para Panamá

La incorporación de Josué Vergara representa uno de los puntos de atención en esta convocatoria. El delantero desarrolla su carrera en Europa con el KAA Gent, en el fútbol de máxima categoría de Bélgica, y ahora busca aprovechar esta oportunidad con la Selección Mayor de Panamá.

El atacante se ha ganado el apodo de “Yayita”, una identidad que también estuvo presente durante su particular bienvenida en Tokio.

Ahora, el delantero y sus compañeros tienen por delante el último compromiso de esta gira por Japón.

¿Cuándo juega Panamá contra Ecuador?

Panamá enfrentará a Ecuador este lunes 5 de octubre desde la 1:30 a.m., hora de Panamá, en el Estadio Nacional de Tokio, por el partido que definirá el tercer y cuarto puesto de la Copa Kirin 2026.

El partido podrá disfrutarse gratis y en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.