Ecuador vs Panamá gira asiática | Por el honor en la Copa Kirin

Panamá/Este lunes 5 de octubre, el conjunto canalero se medirá ante Ecuador en el imponente Estadio Nacional de Tokio, disputando el tercer puesto de la Copa Kirin.

El encuentro está programado para las 3:30 p.m. hora local (1:30 a.m. hora de Panamá) y será transmitido EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y YouTube.

Cerrando Heridas desde los Once Pasos

Ambas selecciones saltarán al césped con el mismo objetivo: sacudirse el trago amargo de las semifinales, donde la fortuna les fue esquiva en la tanda de penales.

La escuadra panameña viene de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios frente a Nueva Zelanda, cayendo posteriormente 3-5 desde los once pasos. Por su parte, la selección ecuatoriana cedió de la misma manera ante el anfitrión Japón tras empatar 0-0 en el Estadio Internacional de Yokohama. Ahora, ambas escuadras chocan en la capital japonesa con la firme intención de despedirse del certamen continental con una victoria de prestigio.

Novedades de la 'Sele': Vergara Vuelve y Ramos Trabaja Diferenciado

Bajo la mirada atenta del estratega Thomas Christiansen, el plantel panameño ha alternado trabajos de recuperación en el hotel y exigentes sesiones de campo en el Ajinomoto Field Nishigaoka y en el Estadio Nacional de Tokio. Los futbolistas que sumaron más de 60 minutos en el choque ante los neozelandeses realizaron trabajos en piscina y gimnasio, mientras que un grupo de 15 elementos se entrenó a fondo en cancha para ganarse un lugar en el once titular.

Entre las principales noticias del equipo:

Alta médica para Josué Vergara: La gran novedad en la nómina es el retorno del atacante del KAA Gent de Bélgica , quien superó satisfactoriamente las evaluaciones médicas de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y se reincorporó de lleno a los entrenamientos con el grupo de 25 convocados .

La gran novedad en la nómina es el retorno del atacante del , quien superó satisfactoriamente las de la y se reincorporó de lleno a los entrenamientos con el grupo de . Precaución con Jiovany Ramos: El defensor central realizó trabajos diferenciados junto al cuerpo de fisioterapeutas debido a una molestia física sufrida en el duelo semifinal.

Mirada Puesta en la Liga de Naciones

Más allá de lograr el podio en la Copa Kirin, este compromiso ante Ecuador representa el último ensayo internacional para el técnico Thomas Christiansen antes de encarar los cruciales partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF en el mes de noviembre. Obtener el tercer lugar en Tokio no solo significaría el primer triunfo de la gira, sino también un impulso anímico fundamental para el grupo.