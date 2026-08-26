Édgar Yoel Bárcenas nuevo jugador del Iraklis FC del fútbol griego

Panamá/El internacional panameño Édgar Yoel Bárcenas continuará su carrera profesional en el balompié europeo. El Iraklis FC, histórico club que milita en la Superliga de Grecia, hizo oficial el fichaje del extremo canalero, sumando a sus filas a una de las piezas con mayor recorrido y jerarquía de la Selección de Panamá.

Bárcenas, de 30 años y originario de Colón, llega al fútbol heleno para aportar su versatilidad por las bandas tras un exitoso paso por la Liga MX de México con el Mazatlán FC y una destacada trayectoria en el fútbol españolvistiendo las camisetas del Real Oviedo, Girona y CD Leganés.

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Comunicación oficial del Iraklis FC

A través de sus canales oficiales, el conjunto heleno le dio la bienvenida al futbolista panameño destacando su amplio bagaje internacional:

"PAE IRAKLIS Fournoi Veneti anuncia la adquisición del futbolista internacional panameño Yoel Bárcenas.

Edgar Yoel Bárcenas Herrera nació el 23 de octubre de 1993 en Colón, Panamá, mide 1.75 m. y juega principalmente como extremo derecho, teniendo la habilidad de cubrir también el lado izquierdo del ataque.

Inició su carrera profesional en el Árabe Unido de su patria, con el que conquistó títulos nacionales, para luego jugar en Europa con el RNK Split de Croacia. Le siguió su presencia en México con los Cafetaleros de Tapachula, antes de mudarse a España.

En el fútbol español realizó una carrera importante, vistiendo durante dos temporadas la camiseta del Real Oviedo, con el que registró 70 apariciones y 14 goles en el campeonato. Posteriormente jugó en el Girona, llegando hasta los play-offs de ascenso a La Liga, y seguidamente en el Leganés. En 2022 regresar a México por cuenta del Mazatlán, donde jugó los últimos años en la Liga MX.

Un capítulo especial en su carrera lo constituye la Selección Nacional de Panamá, de la cual es uno de sus miembros más experimentados e importantes, habiendo superado las 100 internacionalidades.

Bárcenas ha escrito historia con su Selección Nacional, ya que ha participado en dos Copas del Mundo. Fue miembro de la histórica selección de Panamá en el Mundial de Rusia 2018, la primera participación del país en una fase final de la Copa del Mundo, jugando como titular en los tres partidos de la competición.

Ocho años después estuvo presente en la Copa del Mundo de 2026, teniendo ahora un rol de liderazgo en la Selección de Panamá y portando el brazalete de capitán. Con su participación en la competición se convirtió además en uno de los escasos futbolistas del país que han representado a Panamá en dos Mundiales, mientras que junto a José Luis Rodríguez se convirtieron en los únicos panameños que comenzaron como titulares en los seis partidos que ha disputado el país en su historia en Copas del Mundo.

En su trayectoria internacional cuenta además con participaciones en Copa América y en cuatro ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF, llegando hasta la final de la Copa Oro en 2023.

¡Yoel, bienvenido a la familia del IRAKLIS! ¡Te deseamos salud y muchos éxitos con la camiseta azul y blanca!"

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Un referente histórico para el fútbol panameño

Con este traspaso, Bárcenas busca mantener el ritmo competitivo en el fútbol europeo de cara a las próximas citas internacionales con la Selección de Panamá. Su llegada al Iraklis FC reafirma la vigencia de los futbolistas panameños en las ligas europeas en esta ventana de transferencias, uniéndose a nombres como Cristian Martínez, Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, Josué Vergara, César Blackman, entre otros en el plano internacional.

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