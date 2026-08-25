Copa Oro 2027 de Concacaf | Todo lo que debes saber del camino hacia el principal torneo de la zona

La Selección de Panamá buscará en el mes de noviembre su boleto directo a la Copa Oro 2027 de ganar su serie de ida y vuelta en los cuartos de final.

Panamá/Concacaf ha confirmado la ruta mediante la cual las selecciones nacionales masculinas de la Confederación clasificarán a la próxima edición del principal torneo internacional masculino de la región, la Copa Oro Concacaf 2027.

La Copa Oro Concacaf 2027 se disputará entre junio y julio de 2027 y continuará contando con la participación de 16 selecciones que competirán por coronarse como la mejor selección nacional masculina de la región.

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El torneo marcará la 19.ª edición del principal torneo bienal de selecciones nacionales masculinas de Concacaf.

En el caso de la Selección Mayor de Panamá, el onceno nacional estará buscando su boleto a la Copa Oro 2027 en la fase de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027, a jugarse en el mes de noviembre.

De las 16 selecciones nacionales participantes, 8 clasificarán directamente a través de la quinta edición de la Liga de Naciones Concacaf, 7 mediante Ronda Preliminar de la Copa Oro (Prelims) 2027 y una selección invitada completará el cuadro.

Al igual que en nueve ediciones anteriores de la Copa Oro, Concacaf contará con una selección invitada en 2027, con la Selección Nacional Masculina de Arabia Saudita participando en el torneo tras su participación en 2025.

Liga de Naciones Concacaf 2026/27

La Liga de Naciones Concacaf contará con la participación de 41 Asociaciones Miembro de Concacaf, que competirán en tres ligas durante las Ventanas Internacionales de la FIFA de septiembre-octubre y noviembre de 2026.

La Liga A estará integrada por 16 selecciones, incluidas las cuatro mejor clasificadas, preclasificadas directamente a los Cuartos de Final, mientras que las Ligas B y C estarán conformadas por 16 y 9 selecciones, respectivamente.

Además de determinar las selecciones que avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y a los Campeonatos de las Ligas B y C, la competencia servirá como la única ruta de clasificación a la Copa Oro Concacaf 2027, con selecciones clasificando directamente o avanzando a los Prelims de la Copa Oro y al Play-In de las Ligas A y C, según su desempeño en la Liga de Naciones.

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Liga A

En la Liga A, la Fase de Grupos se disputará en septiembre y octubre, seguida de los Cuartos de Final en noviembre.

Los Cuartos de Final contarán con la participación de las cuatro selecciones preclasificadas: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, junto con los ganadores y segundos lugares de los grupos.

Los Cuartos de Final determinarán las primeras cuatro selecciones que clasificarán a la Copa Oro 2027.

Tras las series de ida y vuelta, el ganador en el marcador global de cada enfrentamiento clasificará directamente a la Copa Oro, mientras que los cuatro equipos perdedores avanzarán a los Prelims de la Copa Oro.

Panamá estará disputando sus partidos de ida y vuelta de los cuartos de final el próximo 12 y 15 de noviembre frente al mejor líder de grupo de la Liga A por el boleto directo a la Copa Oro.

Las selecciones que finalicen en el tercer y cuarto lugar de sus grupos de la Liga A también avanzarán a los Prelims de la Copa Oro, mientras que las que finalicen en el quinto y sexto lugar tendrán una oportunidad adicional de clasificar a los Prelims de la Copa Oro a través del Play-In de las Ligas A y C.

Liga B

En la Liga B, la Fase de Grupos se disputará en septiembre-octubre y noviembre.

Al concluir la Fase de Grupos, los cuatro ganadores de grupo clasificarán directamente a la Copa Oro 2027, mientras que los dos mejores segundos lugares avanzarán a los Prelims de la Copa Oro.

Ronda Preliminar de la Copa Oro 2027

Los Prelims de la Copa Oro se disputarán en marzo de 2027 y contarán con 14 selecciones nacionales que competirán por las siete plazas restantes en la Copa Oro.

Las 14 selecciones participantes incluirán ocho de la Liga A (los cuatro Cuartofinalistas que no avancen a las Finales de la Liga de Naciones y los equipos que finalicen en tercer y cuarto lugar de la Fase de Grupos), los dos mejores segundos lugares de la Liga B y los cuatro ganadores del Play-In de las Ligas A y C.

Los Prelims consistirán en siete enfrentamientos de ida y vuelta, y el ganador en el marcador global de cada serie clasificará a la Copa Oro 2027.

Las selecciones participantes serán preclasificadas con base en el Ranking de Concacaf, con la selección mejor clasificada enfrentándose a la de menor clasificación, la segunda mejor clasificada enfrentándose a la segunda de menor clasificación, y las selecciones restantes emparejadas siguiendo el mismo principio.

La selección mejor clasificada será local en el partido de vuelta de cada enfrentamiento.

Resumen de clasificación a la Copa Oro Concacaf 2027

Equipos participantes: 16

Ganadores de los Cuartos de Final de la Liga A – 4 selecciones

Ganadores de grupo de la Liga B – 4 selecciones

Ganadores de los enfrentamientos de los Prelims de la Copa Oro – 7 selecciones

Selección invitada – 1 selección: Arabia Saudita

Liga C

En la Liga C, la Fase de Grupos se disputará en septiembre y octubre.

Al concluir la Fase de Grupos, los tres ganadores de grupo, junto con el mejor segundo lugar, avanzarán al Play-In de las Ligas A y C.

Play-In de la Liga de Naciones Concacaf 2026

El Play-In de las Ligas A y C se disputará en noviembre de 2026 y contará con ocho selecciones nacionales que competirán por cuatro plazas en los Prelims de la Copa Oro.

Las ocho selecciones participantes incluirán a los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de los grupos de la Liga A, así como a los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar de la Liga C.

El Play-In consistirá en cuatro enfrentamientos de ida y vuelta, y el ganador en el marcador global de cada serie avanzará a los Prelims de la Copa Oro 2027.

Las selecciones participantes serán preclasificadas con base en su respectivo desempeño en la Fase de Grupos de las Ligas A y C, de la siguiente manera:

PI1: Mejor 5.º lugar (Liga A) vs. Mejor 2.º lugar (Liga C)

PI2: Siguiente mejor 5.º lugar (Liga A) vs. 3.er mejor ganador de grupo (Liga C)

PI3: Mejor 6.º lugar (Liga A) vs. 2.º mejor ganador de grupo (Liga C)

PI4: Siguiente mejor 6.º lugar (Liga A) vs. Mejor ganador de grupo (Liga C)

Con infromación de FPF.