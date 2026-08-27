Champions League | Habrá duelo de panameños y choque estelar ante el Real Madrid

El sorteo de la nueva Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027 ha deparado un itinerario sensacional para la legión de futbolistas panameños en Europa.

Panamá/Con un choque directo confirmado entre canaleros y compromisos de altísimo nivel ante gigantes como el Real Madrid, PSG, Inter de Milán y Liverpool, los embajadores nacionales vivirán una campaña continental inolvidable.

El gran atractivo para la afición panameña será el enfrentamiento directo en suelo austriaco entre el LASK de Andrés Andrade y el Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman, garantizando un choque histórico entre seleccionados nacionales en la máxima competición de clubes del planeta.

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Slovan Bratislava (Cristian Martínez y César Blackman)

El conjunto eslovaco, impulsado por el nivel superlativo de Cristian Martínez en la fase previa y la solidez de César Blackman, afrontará un calendario exigente con visitas de peso en su estadio y salidas de altísima dificultad en el territorio europeo.

Partidos de Local (Estadio Tehelné pole):

Inter de Milán (Italia)

(Italia) Real Betis (España)

(España) Shakhtar Donetsk (Ucrania)

(Ucrania) VfB Stuttgart (Alemania)

Partidos de Visita:

Paris Saint-Germain (Francia)

(Francia) AS Roma (Italia)

(Italia) Lille OSC (Francia)

(Francia) LASK Linz (Austria - Duelo de Panameños)

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LASK Linz (Andrés Andrade)

Por su parte, el LASK Linz del defensor panameño Andrés Andrade medirá fuerzas contra la élite absoluta de Europa. El zaguero canalero tendrá la prueba de fuego de visitar escenarios legendarios como el Estadio Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid de Kylian Mbappé.

Partidos de Local (Raiffeisen Arena):

Liverpool FC (Inglaterra)

(Inglaterra) FC Porto (Portugal)

(Portugal) Fenerbahçe (Turquía)

(Turquía) Slovan Bratislava (Eslovaquia - Duelo de Panameños)

Partidos de Visita:

Real Madrid (España)

(España) Sporting CP (Portugal)

(Portugal) Bodø/Glimt (Noruega)

(Noruega) AEK Atenas (Grecia)

Duelo de panameños en la Raiffeisen Arena

El choque entre LASK y Slovan Bratislava paralizará al país. Andrés Andrade se verá las caras ante sus compatriotas Cristian "Fulo" Martínez y César Blackman en Linz, marcando un hito en la historia del balompié nacional al tener a tres panameños sobre la cancha en un mismo partido de la UEFA Champions League.

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La UEFA Champions League ya conoce el camino que deberán recorrer los 36 equipos participantes en la nueva fase de liguilla, tras el sorteo celebrado este jueves en Mónaco.

Con un formato renovado por tercer año consecutivo y un sistema automatizado que definió los rivales de cada club, el azar repartió suerte desigual entre los grandes favoritos. Mientras el Real Madrid sonríe con un panorama más despejado, el vigente campeón PSG y el FC Barcelona deberán afrontar rutas plagadas de escollos, en una edición que promete emociones fuertes desde el primer minuto y que tendrá su desenlace el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid.

Formato y sistema

Fase de liguilla con 36 equipos en un grupo único.

con en un grupo único. 8 jornadas (de mediados de septiembre a finales de enero).

(de mediados de septiembre a finales de enero). Los 8 primeros clasifican directo a octavos de final.

clasifican directo a octavos de final. Los equipos entre el 9° y 24° puesto juegan un play-off para acceder a octavos.

juegan un play-off para acceder a octavos. La final será el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid.

Situación de los grandes equipos

PSG (campeón vigente) : camino complicado. Visitará al Manchester City y al Aston Villa ; recibirá al Barcelona y a la Roma .

: camino complicado. Visitará al y al ; recibirá al y a la . FC Barcelona : sorteo exigente. Recibirá al PSG , al Manchester City (con Rodri contra su exclub) y al Como de Cesc Fábregas. También enfrentará a Aston Villa , Sporting de Lisboa , Feyenoord , Galatasaray y el debutante Sabah .

: sorteo exigente. Recibirá al , al (con Rodri contra su exclub) y al de Cesc Fábregas. También enfrentará a , , , y el debutante . Real Madrid : más afortunado. Sus rivales más serios son visitar al Arsenal y a la Roma , y recibir al Inter de Milán . El resto: PSV , RB Leipzig , Shakhtar , Linz y AEK Atenas .

: más afortunado. Sus rivales más serios son visitar al y a la , y recibir al . El resto: , , , y . Arsenal (subcampeón): camino delicado. Se medirá a Real Madrid , Betis , Bayern Múnich , Borussia Dortmund y visitará al Nápoles .

(subcampeón): camino delicado. Se medirá a , , , y visitará al . Atlético de Madrid : sorteo duro con Bayern Múnich , Liverpool y Manchester United .

: sorteo duro con , y . Betis : dificultad media, con Arsenal (casa) y Bayern (fuera) como pruebas mayores.

: dificultad media, con (casa) y (fuera) como pruebas mayores. Villarreal: muy mala fortuna, con rivales como PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund y Nápoles.

La UEFA publica el calendario oficial con el orden exacto de las jornadas, las fechas y los horarios específicos de cada partido a más tardar este sábado 29 de agosto.

Aunque los rivales ya quedaron definidos tras el sorteo de hoy jueves en Mónaco, la UEFA necesita un par de días para coordinar los horarios de televisión, evitar conflictos de ciudades con estadios cercanos y ajustar los desplazamientos de los 36 clubes participantes.

Las ventanas de fechas ya establecidas para la Fase de Liga son las siguientes: