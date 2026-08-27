Champions League | Cristian Martínez, César Blackman y Andrés Andrade reaccionaron luego del sorteo

"Sueño cumplido": Las reacciones de los panameños tras el sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027.

Panamá/La confirmación de los rivales y emparejamientos en la nueva Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027 desató la alegría de la legión canalera en Europa.

Luego del sorteo celebrado en Mónaco, los futbolistas panameños César Blackman, Cristian Martínez y Andrés Andrade acudieron a sus redes sociales para compartir la emoción de competir en el escenario más codiciado del balompié mundial.

Para el fútbol panameño, la presente edición marca un hito sin precedentes con tres representantes nacionales disputando simultáneamente la fase principal del certamen continental.

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César Blackman: "We are in the CHAMPIONS LEAGUE X2"

El lateral derecho César Blackman, consolidado como una pieza clave en la zaga del Slovan Bratislava, celebró en su cuenta oficial de Instagram su segunda participación consecutiva en la ronda principal de la competición continental:

"We are in the CHAMPIONS LEAGUE X2. Dream come true. Spolusme slovan" (Estamos en la Champions League x2. Sueño hecho realidad. Juntos Slovan), escribió el zaguero canalero junto a postales del festejo tras la clasificación.

Cristian Martínez: "Otro sueño más cumplido"

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Por su parte, el mediocampista Cristian "Fulo" Martínez, figura indiscutible de la eliminatoria previa tras anotar el gol decisivo en la prórroga ante el NK Celje, expresó su gratitud por el momento que atraviesa en su carrera profesional:

"Qué gran año. Otro sueño más cumplido. Gracias mi Dios 🙏🏼 clasificación a @championsleague", publicó el volante panameño en su cuenta de Instagram.

Andrés Andrade destaca la semilla de la Liga Panameña de Fútbol

El defensor central del LASK Linz, Andrés Andrade, compartió en sus historias de Instagram la lista oficial de sus rivales tanto en casa como de visitante, resaltando el histórico choque que sostendrá en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Además, Andrade replicó una publicación de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el torneo local que sirvió como cuna y plataforma de formación para la consolidación internacional de los tres seleccionados nacionales antes de su salto al fútbol europeo.

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Los partidos de los panameños en la Champions League

Slovan Bratislava (Cristian Martínez y César Blackman)

Partidos en casa: Inter de Milán (Italia), Real Betis (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y VfB Stuttgart (Alemania).

Inter de Milán (Italia), Real Betis (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y VfB Stuttgart (Alemania). Partidos de visitante: Paris Saint-Germain (Francia), AS Roma (Italia), Lille OSC (Francia) y LASK Linz (Austria - Duelo de Panameños).

LASK Linz (Andrés Andrade)

Partidos en casa: Liverpool FC (Inglaterra), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquía) y Slovan Bratislava (Eslovaquia - Duelo de Panameños).

Liverpool FC (Inglaterra), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquía) y (Eslovaquia - Duelo de Panameños). Partidos de visitante: Real Madrid (España), Sporting CP (Portugal), Bodø/Glimt (Noruega) y AEK Atenas (Grecia).

El calendario oficial con los días y horarios exactos de cada partido será anunciado por la UEFA este sábado 29 de agosto.