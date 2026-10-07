Clima en Panamá: Lluvias y tormentas en varios sectores del país durante este miércoles

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos hasta el próximo viernes 9 de octubre.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica lluvias y aguaceros acompañados de actividad eléctrica durante este miércoles 7 de octubre en diferentes sectores del país.

En la vertiente del Caribe, se esperan lluvias y actividad eléctrica en Costa Arriba de Colón y el oriente de Guna Yala durante la mañana, mientras que en Bocas del Toro se prevén lluvias ligeras e intermitentes.

Para la tarde, se pronostican aguaceros y tormentas en sectores montañosos de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, además de aguaceros aislados en otros puntos de la vertiente. Durante la noche persistirán las lluvias intermitentes en Bocas del Toro, Costa Abajo de Colón y el oriente de Guna Yala.

En el Pacífico, el Imhpa prevé lluvias con actividad eléctrica durante la mañana sobre el golfo de Chiriquí y el golfo de Panamá, además de lluvias ligeras aisladas en la región metropolitana, Panamá Este, sur de Veraguas y sur de Azuero.

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Durante la tarde se esperan aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes en Veraguas, Chiriquí, el centro de Azuero, Coclé, Panamá Oeste y el norte de la región metropolitana. En el resto de la vertiente se registrarían aguaceros aislados.

Para la noche, se pronostican lluvias intermitentes en el golfo de Panamá y el norte de Coclé, mientras que el resto de la vertiente permanecerá entre parcialmente nublado y nublado.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 26 °C en ambas vertientes. En las zonas montañosas y la cordillera Central oscilarán entre 18 °C y 24 °C.

Las máximas alcanzarán entre 27 °C y 30 °C en el Caribe, y entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico.

Los vientos tendrán velocidades de hasta 20 km/h en el Caribe y menores de 25 km/h en el Pacífico.

En el litoral Caribe se esperan olas de 0.5 a 1.1 metros, mientras que en el Pacífico estarán entre 0.7 y 1.2 metros.

El índice de radiación UV-B se ubicará entre niveles moderado y muy alto, con valores de 5 a 10.

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