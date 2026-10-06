Mides solicita $47 millones para completar último pago de transferencias monetarias de 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida de $47 millones provenientes del Ministerio de Educación (Meduca), para completar el cuarto y último pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas de 2026.

El pago, previsto para noviembre, beneficiará a más de 187 mil panameños, mediante las modalidades de entrega en áreas de difícil acceso y tarjeta Clave Social. El desembolso total será de $54,455,670, según explicó la ministra.

“Esta necesidad de recursos adicionales obedece a que la asignación anual para atender el pago de los programas de transferencia monetaria condicionada, no fue suficiente para atender la totalidad de los beneficiarios”, expresó Carles.

Durante la sustentación se detalló que, de los recursos solicitados, $35 millones corresponden al programa 120 a los 65, para más de 117 mil beneficiarios.

También se destinarían $6 millones a la Red de Oportunidades, para más de 42 mil beneficiarios; $4 millones a Ángel Guardián, para más de 19 mil personas; y $1 millón al bono de alimentación, para unos 7 mil beneficiarios.

Con información de Meredith Serracín.