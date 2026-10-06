Diputada Yamireliz Chong y Benicio Robinson chocan en la Comisión de Presupuesto: 'no me interrumpa'

Chong consultaba sobre los planos, los límites de las obras y el refrendo del programa Tapahueco, así como sobre la rehabilitación de la avenida Randolph, cuando Robinson intervino para cuestionar el intercambio entre la diputada y el ministro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde "usted es una irrespetuosa" a "no me interrumpa" fueron las frases que resonaron este martes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, cuando la diputada de Vamos, Yamireliz Chong y el diputado perredista Benicio Robinson chocaron en medio de los cuestionamientos al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Durante los cuestionamientos de la diputada al ministro de Obras Públicas, el diputado perredista solicitó una cuestión de orden sobre la dinámica de la intervención.

Chong consultaba sobre los planos, los límites de las obras y el refrendo del programa Tapahueco, así como sobre la rehabilitación de la avenida Randolph, cuando Robinson intervino para cuestionar el intercambio entre la diputada y el ministro.

“¿Esta es una conversa del señor ministro con la diputada?”, preguntó Robinson, quien reclamó que se pidiera la palabra y que la discusión se limitara al traslado de partida.

La diputada solicitó que se pausara su tiempo y defendió la relación de sus preguntas con los recursos que estaban siendo evaluados.

Primero que todo, el diputado que acaba de llegar, yo estoy hablando específicamente del traslado de partida que hoy vamos a hacer, que habla exactamente de la misma vía. Y yo quiero tener claridad de lo que estamos pagando y de lo que vamos a hacer”, expresó Chong.

La diputada sostuvo que otros miembros de la comisión habían utilizado la misma dinámica de preguntas y respuestas con el ministro. Añadió que podía adaptarse si el presidente decidía cambiar la forma de conducir el debate.

“Tal cual como ustedes quieran, me lo hacen saber y yo me adapto a eso, pero no me interrumpan en mi tiempo para decir cosas que no tienen nada que ver con el tema, por favor”, manifestó.

El intercambio continuó cuando Robinson la calificó de “irrespetuosa” y exigió que cumpliera el reglamento.

“Yo no soy irrespetuosa”, respondió Chong. “Dígame, ¿en qué le he faltado el respeto? Dígame una cosa”, agregó. Pero esta pregunta no tuvo respuesta del diputado Robinson.

Tras el llamado a continuar su intervención, la diputada pidió nuevamente la palabra. “Vamos a complacer al diputado Benicio, señor presidente, ¿me da la palabra, por favor? Gracias”, dijo.

Los cuestionamientos sobre las obras

Chong había solicitado al MOP los planos y los límites exactos de las intervenciones del programa Tapahueco y de la rehabilitación de la avenida Randolph, para conocer dónde comienza y termina cada proyecto.

También preguntó si Tapahueco contaba con refrendo de la Contraloría y por qué este no aparecía publicado. Según señaló, la empresa Transec no presentó planos al municipio y no tenía orden de proceder cuando llegó a esa instancia.

El ministro aseguró que el proyecto sí tenía refrendo y se comprometió a enviar la documentación solicitada. También indicó que los planos serían remitidos en siete días.

La diputada cuestionó, además, la responsabilidad del MOP como entidad contratante de garantizar que las empresas cumplan los trámites y permisos necesarios para intervenir las calles, ante los conflictos entre el contratista y el municipio.