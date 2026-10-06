Apoyo a la democracia cae nueve puntos en Panamá; 78% no se siente representado por la Asamblea Nacional

La disminución de nueve puntos porcentuales contrasta con el promedio de América Latina, donde el respaldo a la democracia se mantiene en 52%. Estos resultados corresponden al Latinobarómetro, un estudio de opinión pública que mide qué piensan los ciudadanos de América Latina sobre la democracia, la economía y la sociedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El apoyo a la democracia como sistema preferible a cualquier otra forma de gobierno cayó de 54% en 2024 a 45% en 2026 en Panamá, según el informe Latinobarómetro 2026.

La disminución de nueve puntos porcentuales contrasta con el promedio de América Latina, donde el respaldo a la democracia se mantiene en 52%. Los resultados muestran cuestionamientos al sistema político panameño, tanto sobre sus instituciones como sobre la representación que ofrecen a los ciudadanos.

El documento registra también que 57% de los encuestados en Panamá considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos; 43%, sin Congreso (Asamblea).

“Cabe enfatizar que estas actitudes vienen expresándose desde hace 24 años; no se puede decir que sea un fenómeno nuevo”, advierte el documento.

Casi 8 de cada 10 no se sienten representados por la Asamblea

En Panamá, 78% de los encuestados no se siente políticamente representado por la Asamblea Nacional, frente a 21% que sí. La falta de representación también es mayoritaria en América Latina, donde alcanza 76%, frente a 70% en 2015.

“Es otro indicador que evoluciona en el sentido equivocado: se profundiza en la última década la percepción de falta de representación”, señala el informe.

Hospitales y justicia reciben bajas valoraciones

La distancia entre ciudadanos e instituciones aparece también en la evaluación de los servicios públicos. En Panamá, solo 21% está satisfecho con el funcionamiento de los hospitales públicos, frente a 28% en la región.

La satisfacción con el sistema judicial alcanza 22%, igual que el promedio latinoamericano. En educación pública, Panamá registra 32%, por debajo del 40% regional. La Policía obtiene 32%, frente a 30% en América Latina.

El deterioro regional también tiene una dimensión histórica. “Los hospitales públicos tienen una evolución similar, disminuyendo de 46% en 2009 a 28% en 2026. El sistema judicial, por su parte, cae de 33% a 22%”, explica el documento.

Percepción de seguridad: Panamá supera el promedio regional

La seguridad es otro punto de preocupación: 85% de los encuestados en Panamá considera que el crimen organizado tiene “mucho o bastante” poder, por encima del 79% regional.

Además, 40% señala presencia de los grupos incluidos en la pregunta —crimen organizado, grupos armados, grupos narcos o pandillas— en el lugar donde vive, frente a 30% en 2020. En contraste, el promedio regional disminuyó de 35% a 29%.

El informe sitúa a Panamá entre los países donde aumentaron las menciones de presencia de estos grupos en las comunidades entre ambas mediciones.

Sin embargo, 15% de los entrevistados panameños declara que él o algún familiar sufrió un asalto, agresión o delito durante los últimos doce meses, por debajo del 24% regional.

Cabe señalar que estos indicadores recogen percepciones y experiencias declaradas en una encuesta; no equivalen a denuncias registradas ni permiten concluir, por sí solos, cuánto aumentó o disminuyó la delincuencia.

Una región que demanda democracia, pero acepta condiciones

En América Latina, el apoyo a la democracia permanece en 52%. Argentina registra el mayor respaldo, con 73%, mientras Guatemala presenta el menor, con 35%.

A la vez, otro indicador muestra que 52% no objetaría la llegada de un gobierno no democrático si resuelve los problemas. Los porcentajes corresponden a preguntas diferentes y reflejan la coexistencia de respaldo democrático y disposición a aceptar alternativas condicionadas a resultados.

La debilidad de la representación atraviesa la región: 76% no se siente representado por el Parlamento y solo 15% confía en los partidos políticos.

“En último lugar están los partidos políticos con el 15% de confianza”, destaca el informe al comparar la confianza en las instituciones.

También hay una percepción de escaso apoyo estatal: 73% considera que el Estado ha hecho “poco o nada” por él y su familia en los últimos tres años. En Panamá, únicamente 14% responde que ha hecho “mucho o algo”, frente a 26% en la región.

En seguridad, 79% de los latinoamericanos percibe mucho o bastante poder del crimen organizado y 47% cree que se está perdiendo la batalla contra este y el narcotráfico.

¿Cómo se realizó el estudio?

Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que mide qué piensan los ciudadanos de América Latina sobre la democracia, la economía y la sociedad. Sus encuestas permiten comparar las opiniones entre países y observar cómo cambian con el tiempo.

Lo realiza la Corporación Latinobarómetro, una organización privada sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, responsable de producir y publicar los datos, respaldada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.

En este caso, Latinobarómetro reporta 19,207 entrevistas cara a cara en 17 países, realizadas entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026. Las muestras representan a la población de 18 años o más.

La ficha técnica establece 1,200 entrevistas en los países de Sudamérica y México, y 1,000 en los países de Centroamérica y República Dominicana. Señala un margen de error de 3% por país y 1% para la muestra total.

Nicaragua no fue incluida por motivos de seguridad. Los resultados reflejan las opiniones recogidas durante el período de entrevistas, no necesariamente la situación de octubre.

Vea aquí el informe de Latinobarómetro: