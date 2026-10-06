Apoyo a la democracia cae nueve puntos en Panamá; 78% no se siente representado por la Asamblea Nacional
La disminución de nueve puntos porcentuales contrasta con el promedio de América Latina, donde el respaldo a la democracia se mantiene en 52%. Estos resultados corresponden al Latinobarómetro, un estudio de opinión pública que mide qué piensan los ciudadanos de América Latina sobre la democracia, la economía y la sociedad.
Ciudad de Panamá, Panamá/El apoyo a la democracia como sistema preferible a cualquier otra forma de gobierno cayó de 54% en 2024 a 45% en 2026 en Panamá, según el informe Latinobarómetro 2026.
La disminución de nueve puntos porcentuales contrasta con el promedio de América Latina, donde el respaldo a la democracia se mantiene en 52%. Los resultados muestran cuestionamientos al sistema político panameño, tanto sobre sus instituciones como sobre la representación que ofrecen a los ciudadanos.
El documento registra también que 57% de los encuestados en Panamá considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos; 43%, sin Congreso (Asamblea).
“Cabe enfatizar que estas actitudes vienen expresándose desde hace 24 años; no se puede decir que sea un fenómeno nuevo”, advierte el documento.
Casi 8 de cada 10 no se sienten representados por la Asamblea
En Panamá, 78% de los encuestados no se siente políticamente representado por la Asamblea Nacional, frente a 21% que sí. La falta de representación también es mayoritaria en América Latina, donde alcanza 76%, frente a 70% en 2015.
“Es otro indicador que evoluciona en el sentido equivocado: se profundiza en la última década la percepción de falta de representación”, señala el informe.
Hospitales y justicia reciben bajas valoraciones
La distancia entre ciudadanos e instituciones aparece también en la evaluación de los servicios públicos. En Panamá, solo 21% está satisfecho con el funcionamiento de los hospitales públicos, frente a 28% en la región.
La satisfacción con el sistema judicial alcanza 22%, igual que el promedio latinoamericano. En educación pública, Panamá registra 32%, por debajo del 40% regional. La Policía obtiene 32%, frente a 30% en América Latina.
El deterioro regional también tiene una dimensión histórica. “Los hospitales públicos tienen una evolución similar, disminuyendo de 46% en 2009 a 28% en 2026. El sistema judicial, por su parte, cae de 33% a 22%”, explica el documento.
Percepción de seguridad: Panamá supera el promedio regional
La seguridad es otro punto de preocupación: 85% de los encuestados en Panamá considera que el crimen organizado tiene “mucho o bastante” poder, por encima del 79% regional.
Además, 40% señala presencia de los grupos incluidos en la pregunta —crimen organizado, grupos armados, grupos narcos o pandillas— en el lugar donde vive, frente a 30% en 2020. En contraste, el promedio regional disminuyó de 35% a 29%.
El informe sitúa a Panamá entre los países donde aumentaron las menciones de presencia de estos grupos en las comunidades entre ambas mediciones.
Sin embargo, 15% de los entrevistados panameños declara que él o algún familiar sufrió un asalto, agresión o delito durante los últimos doce meses, por debajo del 24% regional.
Cabe señalar que estos indicadores recogen percepciones y experiencias declaradas en una encuesta; no equivalen a denuncias registradas ni permiten concluir, por sí solos, cuánto aumentó o disminuyó la delincuencia.
Una región que demanda democracia, pero acepta condiciones
En América Latina, el apoyo a la democracia permanece en 52%. Argentina registra el mayor respaldo, con 73%, mientras Guatemala presenta el menor, con 35%.
A la vez, otro indicador muestra que 52% no objetaría la llegada de un gobierno no democrático si resuelve los problemas. Los porcentajes corresponden a preguntas diferentes y reflejan la coexistencia de respaldo democrático y disposición a aceptar alternativas condicionadas a resultados.
La debilidad de la representación atraviesa la región: 76% no se siente representado por el Parlamento y solo 15% confía en los partidos políticos.
“En último lugar están los partidos políticos con el 15% de confianza”, destaca el informe al comparar la confianza en las instituciones.
También hay una percepción de escaso apoyo estatal: 73% considera que el Estado ha hecho “poco o nada” por él y su familia en los últimos tres años. En Panamá, únicamente 14% responde que ha hecho “mucho o algo”, frente a 26% en la región.
En seguridad, 79% de los latinoamericanos percibe mucho o bastante poder del crimen organizado y 47% cree que se está perdiendo la batalla contra este y el narcotráfico.
¿Cómo se realizó el estudio?
Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que mide qué piensan los ciudadanos de América Latina sobre la democracia, la economía y la sociedad. Sus encuestas permiten comparar las opiniones entre países y observar cómo cambian con el tiempo.
Lo realiza la Corporación Latinobarómetro, una organización privada sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, responsable de producir y publicar los datos, respaldada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.
En este caso, Latinobarómetro reporta 19,207 entrevistas cara a cara en 17 países, realizadas entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026. Las muestras representan a la población de 18 años o más.
La ficha técnica establece 1,200 entrevistas en los países de Sudamérica y México, y 1,000 en los países de Centroamérica y República Dominicana. Señala un margen de error de 3% por país y 1% para la muestra total.
Nicaragua no fue incluida por motivos de seguridad. Los resultados reflejan las opiniones recogidas durante el período de entrevistas, no necesariamente la situación de octubre.