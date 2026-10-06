Comisión de Presupuesto tramita traslados y créditos por casi $100 millones entre seis instituciones

La sesión estuvo marcada además por varios momentos de tensión e intercambios de palabras entre los diputados.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional atendió solicitudes de créditos adicionales y traslados de partidas por cerca de $100 millones para unas seis instituciones del Gobierno.

Entre las entidades que presentaron solicitudes se encuentran el Ministerio de Ambiente, que requirió $1.8 millones; el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con una solicitud por $47.4 millones; y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que gestionó $43.1 millones.

"$1 millón gestionado al pago de la prima de antigüedad a exfuncionarios del ministerio. Se estima beneficiar a 790 exfuncionarios correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 y cumplir con los pagos, ordenados por el Órgano Judicial”, detalló durante su intervención José Luis Andrade, ministro del MOP.

La sesión estuvo marcada además por varios momentos de tensión e intercambios de palabras entre los diputados.

Uno de los episodios se produjo cuando el diputado Luis Duke reclamó su derecho a réplica luego de que su colega Carlos Afú mencionara su nombre durante la discusión.

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El intercambio ocurrió después de que Duke cuestionara que algunas empresas continúen siendo contratadas por el Estado pese a haber sido vinculadas a investigaciones por presuntos casos de corrupción. Finalmente, el diputado pudo ejercer su derecho a réplica.

“Empresas que han participado en este caso, en sobornos con el Estado, siguen contratando como si eso fuese normal, y yo en ningún momento durante mi argumento quise desarmar al ministro”, aseveró Duke.

También se registró un enfrentamiento verbal entre los diputados Carlos Saldaña y Luis Duke, nuevamente a raíz de los señalamientos relacionados con empresas constructoras que han sido objeto de investigaciones por presuntos actos de corrupción.

La Comisión de Presupuesto continuará con el análisis de las solicitudes presentadas por las distintas instituciones, como parte del trámite correspondiente para la aprobación de créditos adicionales y traslados de partidas.

Con información de Luis Jiménez