Presupuesto 2027: Bancadas preparan informes de recomendaciones al MEF; Vamos propondrá recortar dietas y alquileres

La Comisión de Presupuesto elaborará un informe de recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas, tras escuchar la sustentación de las 96 instituciones del país. Cada bancada podrá presentar sus propuestas para discutirlas y votarlas, con el objetivo de remitir un solo documento.

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada de Vamos, Yamireliz Chong adelantó que su bancada propondrá modificar gastos en dietas, alquileres de vehículos, telefonía, mobiliario e impresoras para redistribuir recursos hacia instituciones del sector salud. También rechazó un aumento presupuestario para la Asamblea Nacional y planteó una reestructuración interna.

“A la Asamblea Nacional definitivamente que a nuestro juicio no hay que hacerle ningún aumento; lo que creemos es que tiene que existir una reestructuración a lo interno de la Asamblea”, expresó.

Chong explicó que, después de un mes y medio de revisar los presupuestos de las instituciones, la Comisión de Presupuesto elaborará un informe de recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Señaló que cada bancada podrá presentar sus propuestas para discutirlas y votarlas, con el objetivo de remitir un solo documento.

Entre los gastos identificados, mencionó dietas y servicios cuyos costos considera excesivos.

“Hemos visto alquileres de mobiliarios y de impresoras, por ejemplo, que también en esos rubros se podría ahorrar”, señaló.

La diputada mencionó a la Universidad de los Pueblos Indígenas como una de las instituciones cuyo presupuesto podría reducirse. Según explicó, su asignación se duplicó, mientras que el Gorgas tiene partidas sin recursos para servicios básicos.

“No tiene en la línea de electricidad, de aseo y de agua, no tiene ningún número, está en cero esta partida”, afirmó sobre el Gorgas.

También adelantó que propondrán cambios en la parte dispositiva del proyecto de presupuesto para modificar las dietas, incluidas aquellas que, según indicó, reciben de forma duplicada algunos funcionarios.

Chong agregó que la ejecución presupuestaria será otro criterio para recomendar ajustes y trasladar recursos a las instituciones que hayan demostrado capacidad para utilizarlos.

Además, advirtió que los recursos clasificados como inversión no necesariamente se traducirán en nuevas obras para las comunidades.

“Los 12 mil millones de dólares que se han dado para inversión no necesariamente se van a ver reflejados en obras de infraestructura en los distintos corregimientos o en las distintas provincias”, sostuvo.

La diputada recordó que la Asamblea tiene hasta el 31 de octubre para aprobar el proyecto de presupuesto con las modificaciones que remita el Ejecutivo.

Sobre los proyectos pendientes al cierre de la legislatura, mencionó las reformas al Código Electoral, a la Ley 6 de Energía Eléctrica y diversas iniciativas anticorrupción. Cuestionó las sesiones cortas y los constantes recesos, así como la aprobación acelerada de propuestas durante los últimos días.

“En los últimos días es cuando se aprueba todo a tambor batiente, sin discusión, solamente para cumplir con una meta del número”, expresó.

En su momento, el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la comisión, explicó que el análisis estará enfocado en temas considerados prioritarios, entre ellos el pago de prima de antigüedad, las necesidades del sector salud y hospitales, el apoyo al productor nacional a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el abastecimiento de agua.

Aclaró que los más de $500 millones en reconsideraciones no representan un aumento del presupuesto, sino solicitudes para redistribuir recursos dentro del mismo proyecto. Además, recordó que las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto serán remitidas al Ejecutivo, que tendrá la facultad de aprobarlas o rechazarlas.