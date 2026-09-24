Juegos Suramericanos 2026| ¡Panamá suma su segundo oro! Chamar Chambers revalida título regional

El corredor replica el triunfo obtenido en la cita suramericana de hace cuatro años, la que se realizó en Asunción, Paraguay. Además que clasifica a los próximos Juegos Panamericanos y le da la medalla número 12 a la delegación panameña.

Panamá/El atleta Chamar Chambers conquistó la medalla de oro en los 800 metros planos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al registrar un tiempo de 1:46.45 minutos. Con este resultado, el corredor revalida el título obtenido en Asunción 2022 y suma una nueva presea dorada para su país.

Chambers protagonizó una destacada actuación de principio a fin para imponerse en la prueba de los 800 metros y repetir el éxito alcanzado hace cuatro años en los Juegos Suramericanos de Asunción.

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Además de subir nuevamente a lo más alto del podio, el resultado le permitió al atleta clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027, ampliando así sus objetivos en el ciclo deportivo internacional.

La medalla de Chambers representa, además, la duodécima presea de la delegación nacional en esta edición de los Juegos Suramericanos, cifra con la que iguala la cosecha conseguida en la pasada edición de la competencia.

Con su triunfo en Santa Fe, Chamar Chambers vuelve a dejar su nombre en lo más alto del atletismo suramericano y confirma su condición de campeón de los 800 metros por segunda edición consecutiva.

Información del COP

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