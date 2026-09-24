Desmantelan taller clandestino de puros en La Chorrera y aprehenden a tres personas

Durante el operativo fueron encontradas maquinarias e insumos utilizados aparentemente para la fabricación de puros , además de una cantidad considerable de productos terminados que, según las investigaciones, estarían preparados para su distribución y comercialización ilícita.

La Chorrera, Panamá Oeste/Tres personas de nacionalidad nicaragüense fueron aprehendidas tras el desmantelamiento de un presunto taller clandestino dedicado a la fabricación, almacenamiento y comercialización ilícita de puros en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

La diligencia fue desarrollada por agentes de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas.

De acuerdo con las autoridades, el inmueble funcionaba aparentemente como una residencia, pero era utilizado presuntamente para ocultar las actividades relacionadas con la elaboración y almacenamiento de los productos.

Puedes leer: Reclutamiento de panameños para combatir en Rusia: aprehenden a tres personas

Durante el operativo fueron encontradas maquinarias e insumos utilizados aparentemente para la fabricación de puros, además de una cantidad considerable de productos terminados que, según las investigaciones, estarían preparados para su distribución y comercialización ilícita.

Las tres personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes dentro de la investigación.

Las autoridades mantienen las diligencias para establecer el alcance de las operaciones que se realizaban en el inmueble y la posible vinculación de otras personas.