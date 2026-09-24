Incautan más de 90 paquetes de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta en Panamá Este

El hallazgo se produjo durante labores de control policial en la vía principal de la comunidad de Cabra.

Un hombre fue aprehendido luego de que fueran ubicados 92 paquetes con presunta sustancia ilícita dentro de un vehículo en de Cabra, Pacora.

El hallazgo se produjo durante labores de control policial en la vía principal de esta comunidad en Panamá Este. La presunta droga estaba oculta en una estructura irregular ubicada debajo de los asientos del vehículo, tipo doble fondo, de una camioneta que era conducida por el indiciado.

El hombre aprehendido será presentado en las próximas horas ante las instancias judiciales correspondientes para la debida audiencia de control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio.

En tanto el cargamento será sometido a las respectivas pruebas científicas y periciales que permitirán determinar la composición de la sustancia decomisada.

La diligencia estuvo a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas, con apoyo de unidades de la Policía Nacional.