Casi 45% de participantes en estudio en Panamá presentó al menos una infección de transmisión sexual

La investigación, realizada junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, encontró que casi 45% de los participantes presentó al menos una infección de transmisión sexual. AHF advierte que los resultados corresponden a personas atendidas en su centro y no representan a toda la población.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un estudio realizado en Panamá por AIDS Healthcare Foundation (AHF) Panamá, en alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, detectó una alta presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) entre las personas que participaron en la investigación.

De acuerdo con Natasha Dormoi, directora país de AHF Panamá, casi el 45% de los participantes presentó al menos una ITS, mientras que en algunos casos se detectaron hasta dos y tres infecciones. Dormoi aclaró que los resultados corresponden a personas que acudieron al centro de atención y tratamiento de ITS de AHF Panamá, por lo que no pueden extrapolarse directamente a la población general.

“Casi un 45% de las personas que acudieron y participaron del estudio presentaron por lo menos una infección de transmisión sexual; algunos casos, dos y hasta tres”, explicó. Uno de los principales focos de atención de AHF Panamá es la sífilis, una infección que, según Dormoi, registra un aumento a nivel mundial, en las Américas y también en Panamá.

La organización informó que, entre las personas que se realizan una prueba rápida de sífilis en sus centros, cerca del 11% obtiene un resultado reactivo. Dormoi explicó que este resultado debe ser confirmado mediante otros estudios y señaló que aproximadamente 6% corresponde a sífilis activa, es decir, aquella que puede transmitirse.

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La directora de AHF Panamá también indicó que, de acuerdo con los resultados analizados por la organización, se observa un incremento de las infecciones de transmisión sexual. No obstante, insistió en la necesidad de interpretar estos datos considerando las características de la población atendida. Dormoi identificó entre los principales hallazgos una disminución en el uso del preservativo, aunque también mencionó otros factores asociados al riesgo de contraer ITS.

Entre ellos, destacó el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas sin información suficiente ni acceso a herramientas de prevención. AHF Panamá también promueve la denominada prevención combinada, que contempla diferentes estrategias para reducir el riesgo de infección. Entre ellas está la profilaxis preexposición (PrEP), utilizada específicamente para prevenir el VIH. Dormoi advirtió que el uso de una estrategia de prevención dirigida al VIH no protege frente a otras infecciones de transmisión sexual ni evita un embarazo no planificado.

Ante este escenario, AHF Panamá desarrolla una campaña para promover la prevención y detección de la sífilis. Dormoi explicó que uno de los objetivos es que la población reconozca que la infección está presente y que cualquier persona que mantenga relaciones sexuales sin protección puede estar expuesta. Uno de los desafíos, señaló, es que la sífilis no siempre presenta síntomas, por lo que una persona puede no buscar atención médica al no percibir señales de la infección.

Por ello, AHF promueve la realización de pruebas rápidas de VIH y sífilis como parte de sus acciones de prevención y detección. Además del tamizaje, la organización ofrece tratamiento gratuito para sífilis, clamidia y gonorrea. En los casos que requieren atención relacionada con el VIH, los pacientes son vinculados con clínicas del Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social.

¿Dónde recibir orientación y realizarse pruebas?

Las personas que requieran orientación o quieran realizarse pruebas pueden acudir al Espacio Integral de Salud Sexual de AHF Panamá, ubicado al final de la avenida Perú, en el edificio Business Point, planta baja.

También pueden comunicarse al 6767-7427, donde cuentan con consejeros que brindan orientación y educación sobre salud sexual, además de coordinar las pruebas rápidas y la atención que corresponda.

Dormoi hizo un llamado a la población a prestar atención ante cualquier sospecha, signo o síntoma relacionado con una infección de transmisión sexual y acudir a un proveedor de salud.