Juan Diego Vásquez cuestiona cambios y aprobación de las reformas electorales: 'Es un franco retroceso'

Entre los cambios que cuestiona se encuentra el aumento de los topes de financiamiento privado para determinadas candidaturas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vázquez, reaccionó este jueves a la aprobación en primer debate del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral, y cuestionó varios de los cambios introducidos durante la sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Vázquez calificó lo ocurrido como un motivo de “preocupación y alerta” y cuestionó que las modificaciones fueran presentadas y sometidas a votación en una sesión en la que, según afirmó, no hubo suficiente espacio para su discusión.

“Lo ocurrido el día de ayer en la comisión de gobierno no solamente revierte la práctica que se intentó o procuró que se mantuviese en el tiempo, que era un debate amplio”, sostuvo.

Entre los cambios que cuestiona se encuentra el aumento de los topes de financiamiento privado para determinadas candidaturas. De acuerdo con la información discutida en la comisión, el límite para alcaldes pasaría de B/.150 mil a B/.500 mil, mientras que para diputados aumentaría de B/.300 mil a B/.500 mil.

“En vez de proponer campañas de ideas (...) quieren seguir en las campañas del dinero, en las campañas del recurso y aumentan incluso para diputados a 500 mil balboas”, afirmó Vázquez.

Otro de los puntos señalados por el dirigente de Vamos está relacionado con la posibilidad de que una persona resulte electa para dos cargos de elección popular y conserve la titularidad de ambos, aunque deba ejercer inicialmente solo uno.

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Vázquez cuestionó que esta posibilidad permita, mediante una licencia, alternar el ejercicio de los cargos.

“Pero no solamente postular, sino también ejercer de una forma u otra varios puestos de elección popular, lo que es realmente una locura”, manifestó.

Cuestionamientos por las firmas para formar partidos

Vázquez también expresó preocupación por los cambios relacionados con la conformación de partidos políticos y aseguró que el aumento del número de firmas requeridas afectaría el proceso que actualmente adelanta Vamos para convertirse en partido político.

Según explicó, el requisito pasaría de alrededor de 45 mil a unas 70 mil firmas, mientras que también se modificaría el procedimiento para contabilizar las firmas de los iniciadores.

El dirigente sostuvo que estas modificaciones generan presión sobre el proceso que su agrupación inició bajo las reglas vigentes.

“Tenemos casi un mes en el proceso de hacer un partido político que lo hemos hecho de forma transparente, de forma pública, hablando con los ciudadanos”, dijo.

Vázquez afirmó que la agrupación deberá acelerar la entrega de las firmas recolectadas al Tribunal Electoral para proteger el trabajo realizado hasta ahora.

“Vamos a tener que presentar muy prontamente todas al tribunal para poder proteger ese esfuerzo”, señaló.

Proyecto pasa al pleno

El proyecto de Ley 699 fue aprobado en primer debate la noche del miércoles 23 de septiembre en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Benicio Robinson.

La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión, con excepción de las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada de Vamos. Entre las modificaciones aprobadas también se contempla elevar el número de adherentes requerido para la formación de partidos políticos, eliminar la figura de los iniciadores y aumentar el límite del financiamiento privado.

Vázquez adelantó que la bancada de Vamos continuará revisando el contenido de la reforma y cuestionando aquellos cambios que, a su juicio, representen retrocesos para la participación política.

“Este que está aquí no va a descansar”, afirmó. “El equipo no va a descansar y nosotros vamos a trabajar por lograr los objetivos”.

El proyecto deberá regresar al pleno de la Asamblea Nacional para continuar con su discusión en segundo y tercer debate.