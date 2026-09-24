El Kremlin estudiará la invitación de EEUU a Putin para el G20 en Miami

La invitación fue revelada por Rubio, poco después de una reunión con su homólogo ruso Serguéi Lavrov en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Moscú, Rusia/El Kremlin indicó el jueves que iba a "estudiar" la invitación del presidente Donald Trump a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para participar en la cumbre del G20 prevista en diciembre en Miami.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que otorgaba una "gran importancia" a esta invitación hecha pública el miércoles por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"La vamos a estudiar y después tomaremos una decisión en consecuencia", dijo en su rueda de prensa diaria.

La invitación fue revelada por Rubio, poco después de una reunión con su homólogo ruso Serguéi Lavrov en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

La cumbre del G20 tendrá lugar en Miami, Florida, los próximos 14 y 15 de diciembre.

Este año Estados Unidos ocupa la presidencia rotatoria de este foro de cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.

Entre sus miembros figuran Francia, Alemania y el Reino Unido, tres países aliados de Ucrania en el conflicto lanzado por Moscú hace más de cuatro años y medio.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Lavrov afirmó el miércoles que Rusia no haría ninguna "pausa" en esta guerra.

Washington busca un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y afirma trabajar con ambas partes.

"Para resolver los problemas, tienes que reunirte con las personas con las que no estás de acuerdo o con las personas con las que podrías tener algún desacuerdo, así que hemos invitado al presidente Putin al G20", dijo Rubio a periodistas en Nueva York.

"Creemos que es una oportunidad para que dialogue no solo con el presidente, sino también con otros líderes mundiales. Esperamos que sea una invitación que acepte", afirmó Rubio.