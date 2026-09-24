Grecia insta de nuevo al Reino Unido a restituir los frisos del Partenón

Una ley británica de 1963 impide que el museo realice restituciones, pero Grecia reclama desde hace décadas el regreso de estos tesoros arqueológicos expuestos desde hace dos siglos en Londres.

Londres, Reino Unido/Grecia instó este jueves al Reino Unido a actuar con "coraje" y "voluntad política" para resolver la histórica disputa sobre la restitución de los célebres frisos del Partenón, conservados en el British Museum.

Una ley británica de 1963 impide que el museo realice restituciones, pero Grecia reclama desde hace décadas el regreso de estos tesoros arqueológicos expuestos desde hace dos siglos en Londres.

Alega que fueron objeto de un "saqueo" orquestado en 1802 por Lord Elgin. Londres afirma que este embajador británico ante el Imperio otomano los adquirió "legalmente" y los revendió al British Museum.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió avances.

"Lo que se necesita hoy es la voluntad política y el coraje para dar el paso decisivo, reunir las esculturas y transformar una disputa histórica en un acto único de amistad cultural", escribe Mitsotakis en el diario británico The Guardian.

En esta tribuna, el dirigente griego recuerda que el primer ministro británico Andy Burnham, quien sucedió a Keir Starmer en Downing Street en julio, se había pronunciado anteriormente a favor de la restitución de los frisos a Grecia "sin condiciones".

El líder laborista ha cambiado de posición desde que asumió el poder. En agosto declaró al Financial Times que el desenlace depende exclusivamente del British Museum.

Según The Telegraph, unas negociaciones iniciadas desde 2021 entre la institución británica y Grecia fracasaron.

Un portavoz del museo no lo confirmó. El miércoles declaró a la AFP que su "posición y su apertura a un acuerdo permanecían inalteradas".