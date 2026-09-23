La unidad se denominará No. III Space Effects Squadron y se unirá a otros dos escuadrones creados en 2023.

Londres, Reino Unido/Reino Unido creará un escuadrón espacial para proteger sus satélites frente a las amenazas y para asegurar las comunicaciones, la navegación de los buques y la detección de ataques con misiles, anunció el miércoles el Ministerio de Defensa.

La órbita terrestre se está convirtiendo en un campo de operaciones estratégico para la defensa. Este mes, Estados Unidos confirmó el envío de armas a órbita por primera vez, lo que China denunció como preparativos "para la guerra en el espacio exterior".

El nuevo escuadrón británico será presentado por el jefe del Estado Mayor de la Real Fuerza Aérea (RAF), Harv Smyth, durante la conferencia Space Power que tiene lugar en Londres miércoles y jueves.

La unidad se denominará No. III Space Effects Squadron y se unirá a otros dos escuadrones creados en 2023.

Pero mientras los dos primeros "vigilan y alertan" de amenazas espaciales, el nuevo escuadrón "actuará contra esas amenazas, empleando tecnologías avanzadas, incluida la guerra electrónica", dijo el ministerio.

En 2025, el jefe del mando espacial británico, Paul Tedman, dijo estar "muy preocupado" por los intentos de interferencia "constantes" y el seguimiento de los satélites militares británicos por parte de Rusia.

Durante su intervención en la conferencia londinense, el ministro de Defensa, Wes Streeting, subrayará la urgencia de "mantener el ritmo en la nueva carrera espacial".

"El dominio de los mares fue el elemento clave de la disuasión en el siglo XIX (...). En el siglo XX, fue el control de los cielos. Este siglo dependerá del control del espacio", declarará según extractos de su discurso citados en el comunicado.

La creación de este escuadrón se enmarca en la nueva estrategia espacial del gobierno británico, que prevé invertir 7,800 millones de libras (casi 10,400 millones de dólares) en el sector de aquí a 2030.