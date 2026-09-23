Cámara Gesell: Panamá amplía una herramienta para evitar la revictimización de menores

La Cámara Gesell ya está en funcionamiento en la provincia de Coclé, mientras que en Colón registra un avance del 85%. También se trabaja para implementar esta herramienta en Veraguas y San Miguelito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Evitar que un niño, niña o adolescente víctima de un delito sexual tenga que repetir una y otra vez los detalles de lo ocurrido es uno de los objetivos de las cámaras Gesell, una herramienta que Panamá busca ampliar mientras avanza su instalación en distintas provincias.

Armando Prado, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), explicó que esta herramienta permite abordar a los menores durante los procesos de investigación sin exponerlos a situaciones que puedan generar una nueva afectación emocional.

Según Prado, la Cámara Gesell ya está en funcionamiento en la provincia de Coclé, mientras que en Colón registra un avance del 85%. También se trabaja para implementar esta herramienta en Veraguas y San Miguelito.

El Ministerio Público reportó que, entre enero y abril de 2026, se realizaron 303 atenciones mediante Cámara Gesell a nivel nacional. De estas, 198 correspondieron a anticipos jurisdiccionales de prueba, 90 a entrevistas psicológicas y 15 a audiencias de juicio oral.

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¿Cómo funciona?

La Cámara Gesell permite que un menor víctima sea entrevistado por personal especializado mientras las autoridades pueden observar el procedimiento desde otro espacio, reduciendo la necesidad de que la víctima tenga que contar repetidamente lo ocurrido ante diferentes personas.

Prado explicó que las unidades de protección a víctimas brindan acompañamiento desde el inicio de la investigación y que, posteriormente, debe mantenerse la atención en materia de salud mental, tomando en cuenta el impacto que estos hechos pueden generar en niños, niñas y adolescentes.

El funcionario destacó que el objetivo es continuar creando herramientas que permitan proteger a las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en una nueva experiencia traumática.

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Denuncias y disposición a romper el silencio

La implementación de estas herramientas ocurre en un contexto en el que el Ministerio Público reportó 4,599 denuncias por delitos contra la libertad y la integridad sexual entre enero y agosto de 2026, frente a 4,072 durante el mismo periodo de 2025, un incremento del 13%. El 78% de las víctimas corresponde a menores de edad y el grupo de 15 a 17 años concentra el 42% de las denuncias, según las autoridades.

Sin embargo, Prado pidió no interpretar automáticamente el aumento de las denuncias como un incremento equivalente en la ocurrencia de los delitos.

Explicó que una mayor cantidad de denuncias también puede estar relacionada con una mayor disposición de las víctimas, sus familiares, docentes y otras personas del entorno a reportar los hechos.

“Si no hay denuncia, poco puede hacer la autoridad”, sostuvo Prado, al destacar que la denuncia permite al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el funcionario, padres de familia, familiares cercanos, abuelos, educadores y tutores se encuentran entre quienes con mayor frecuencia presentan denuncias cuando detectan alguna situación que afecta a un menor.

Prevención fuera de la capital

Conapredes también está llevando sus acciones de prevención a comunidades fuera de la capital mediante las denominadas comisiones espejo, que actualmente funcionan en Chiriquí, Colón, Veraguas, Panamá Este y Darién.

Prado señaló que estas estructuras buscan replicar el trabajo de la comisión en las provincias y llegar a lugares donde anteriormente la institución no tenía presencia.

Entre las áreas visitadas mencionó Lajas Blancas, en Darién, y comunidades de las áreas comarcales. La comarca Ngäbe Buglé también forma parte de las zonas que requieren especial atención debido a la cantidad de denuncias registradas.

El trabajo incluye actividades de sensibilización en centros educativos, comunidades y acciones dirigidas tanto a menores como a padres de familia y educadores.

Prado señaló que existen factores de riesgo asociados a estos delitos, entre ellos la pobreza y el abandono escolar, aunque aclaró que el comportamiento de las denuncias también debe analizarse considerando el aumento de la disposición a reportar los hechos.

Fondo para prevención y atención

El secretario ejecutivo de Conapredes informó además que la institución cuenta con un fondo especial contra la explotación sexual, destinado a financiar planes y programas relacionados con prevención, atención y rehabilitación de víctimas.

Por ello, hizo un llamado a las instituciones y organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes para que presenten proyectos relacionados con estas áreas.

Como parte de las acciones de sensibilización, Conapredes realizará este sábado 26 de septiembre la feria familiar “Guardianes de la Niñez”, en el Parque Urracá, con actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes y orientación para las familias.

La institución insiste en que la prevención y atención de los delitos sexuales contra menores no corresponde únicamente a las autoridades, sino que requiere la participación de familiares, docentes y de toda la sociedad.