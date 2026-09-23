Redes sociales, falsas promesas y regalos: así captan a niños, niñas y adolescentes para explotación sexual

Las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas utilizadas por depredadores para acercarse a niños, niñas y adolescentes y captar posibles víctimas de explotación sexual, una situación que mantiene en alerta a las autoridades.

La advertencia surge en medio de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, cuando la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes) reveló que entre 2023 y agosto de 2026 se registraron 29,416 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, con 30,786 víctimas. Del total de víctimas, el 90 % son mujeres.

Pero más allá de las cifras, las autoridades mantienen la mirada puesta en una nueva forma de captación: el contacto con menores a través de celulares y plataformas digitales.

Elizabeth Carrión, fiscal superior de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, calificó como "preocupante y alarmante" el crecimiento y cambio en las estrategias utilizadas por las redes criminales para captar a niños, niñas y adolescentes.

Recalca que los explotadores pueden aprovechar la vulnerabilidad socioeconómica, la falta de acceso a la educación y las necesidades económicas de las víctimas para acercarse mediante falsas promesas de empleo, dinero o regalos. Además, el acceso temprano a celulares y redes sociales, especialmente cuando no existe supervisión, puede facilitar ese acercamiento.

Estos medios digitales son un espacio utilizado por los depredadores que no solo facilitan la captación de niños, niñas y adolescentes, sino que también pueden ser el medio a través del cual se cometen estos delitos y se permite su permanencia", manifestó Carrión.

Las estadísticas también revelan que las provincias de Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste y Bocas del Toro, además de la comarca Ngäbe Buglé, concentran la mayor cantidad de denuncias.

Durante el 2023 y agosto del 2026 también se han registrado 4,014 condenas por delitos como violación y otros delitos sexuales, corrupción de personas menores de edad y explotación sexual comercial, entre otras conductas.

Explotación sexual y trata de personas Las cifras de los delitos sexuales en Panamá Datos registrados entre 2023 y agosto de 2026 29,416 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual 30,786 víctimas registradas durante el periodo 90% son mujeres del total de víctimas identificadas 4,014 personas condenadas Por violación y otros delitos sexuales, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas delictivas. Fuente: Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes) y Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

¿Qué señales deben vigilar los adultos?

Conapredes pidió a padres, docentes, familiares y cuidadores prestar atención a cambios bruscos de conducta, aislamiento, miedo, ansiedad, disminución del rendimiento escolar y alteraciones en los hábitos de sueño o alimentación.

También deben generar alerta situaciones como la aparición de dinero, regalos o dispositivos cuya procedencia el menor no pueda explicar, así como contactos desconocidos establecidos por internet que mantenga ocultos.

Una señal aislada no significa necesariamente que exista explotación sexual, advierte Conapredes. Sin embargo, los adultos deben estar atentos cuando se presentan cambios significativos y persistentes.

Carrión recomendó hablar con los menores de manera clara sobre estos riesgos y enseñarles a utilizar la tecnología de forma segura.

Ningún niño, niña o adolescente debe ser objeto de propuestas sexuales, amenazas, manipulación o solicitudes de fotografías íntimas. Tampoco debe sentirse obligado a guardar en secreto una situación que le provoque miedo o incomodidad.

Cuatro aprehendidos por trata

En cuanto a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reportó cuatro personas aprehendidas e imputadas, sin que hasta el momento se registren condenas.

En estos procesos fueron rescatadas tres víctimas.

Entre las acciones desarrolladas se encuentra la Operación Libertad, que permitió la aprehensión de tres personas y el rescate de tres víctimas, todas de nacionalidad colombiana.

La Fiscalía mantiene como parte de su estrategia la persecución penal, el fortalecimiento del marco legal y la cooperación internacional.

Además, recuerda que las denuncias pueden realizarse a través de las líneas 520-1048 y 520-1054, habilitadas por la campaña #YaNoMás Explotación Sexual.