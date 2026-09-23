Gianmatteo Rousseau viaja a Estados Unidos para su primera carrera de monoplazas

El piloto panameño se dispone a probarse antes de su temporada completa en la Fórmula 4

Panamá/El piloto panameño Gianmatteo Rousseau viajó este martes a la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin (Estados Unidos), para competir el próximo fin de semana en su primera carrera de monoplazas.

"Este mismo fin de semana voy a estar rodando mi primera carrera", enfatizó antes de abordar el avión. "Estoy listo para darlo todo y representar a Panamá y dejarlo lo más alto posible".

La carrera será un preludio de lo que Gianmatteo hará durante el próximo año cuando compita en la Fórmula 4 española.

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"Se vienen buenas cosas. El próximo año estaremos competiendo en España contra algunos de los mejores pilotos del mundo y en algunas de las pistas más históricas de España. Así que estoy listo para celebrar, representar a Panamá", señaló.

La prueba se llevará a cabo entre el jueves 24 y domingo 27, fecha de la carrera.

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El evento

Gianmatteo Rousseau participará en la final de temporada de USF Juniors en el circuito de Road America, Wisconsin, con el equipo Zanella Racing, que pondrá a disposición del panameño su monoplaza número 69. Este será su debut oficial en carreras de autos, después de su trayectoria en karting.

La USF Juniors es una categoría de formación de monoplazas en Estados Unidos. El campeonato forma parte de la escalera USF Pro Championships, que busca llevar a pilotos jóvenes desde categorías iniciales hacia niveles superiores del automovilismo de fórmula. La temporada 2026 de USF Juniors termina precisamente en Road America con las rondas 14, 15 y 16