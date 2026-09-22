Panamá| Preselecciones de béisbol U23 y U18 arrancan serie de partidos de fogueo

Ambos conjuntos se preparan para compromisos internacionales que se realizarán entre los meses de octubre y noviembre.

Panamá/El duelo de titanes, el clásico de Fedebeis lo ganó la Preselección Nacional U23, tras superar 5 carreras a 3 a la U18 en el primero de una batalla de tres partidos programados entre ambos, para esta semana, todos de gran importancia y nivel, de cara a la preparación física y técnica de ambos equipos con miras a sus eventos internacionales.

El equipo U23 que hoy soltó su caballería se está alistando para el Mundial de Nicaragua, mientras que el U18 se prepara para el Campeonato Premundial de República Dominicana a jugarse del 20 al 29 de octubre, próximo.

El partido lo dominó el equipo de la U23 con una sólida ofensiva encabezada por el prospecto de los Gemelos de Minnesota Eduardo Tait y el bate de poder del coclesano Carlos "Bibi" González.

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Los de la U23 presentaron una alineación con mucho talento y habilidad, incluyendo al OF Jael Escobar, al campo corto Jorge Rodríguez y al habilidoso y Jugador Más Valioso del Béisbol Nacional Mayor, Juan Diego Alonso.

Los dirigidos por Aníbal Reluz trajeron crema del banquillo alineando en la parte final del juego al chiricano Amador Rojas que trajó candela en la madera (doble al izquierdo) y alineando al recién llegado y talentoso jugador de cuadro interior Yeremy Lezcano.

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Los pupilos de Rodrigo Merón pudieron conectar y atacar con batazos consecutivos encabezados por Caleb Rivera que sigue demostrando que lleva el peso de la ofensiva del equipo.

Ambos equipos regresarán al terreno en la mañana del jueves 24 de septiembre para su segundo partido de esta semana en la Academia Mariano Rivera y también lo harán en la mañana de este viernes 25.

Los partidos entre ambos equipos siempre son un clásico en los entrenamientos y se juegan como si fuera el último ticket a los playoffs.

Información de Fedebeis